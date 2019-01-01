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بعد تدمير آلية عسكرية.. جنرال إسرائيلي: حزب الله وعد .. ونفذ وعده

الأحد 01 سبتمبر 2019 06:06 م / بتوقيت القدس +2GMT
بعد تدمير آلية عسكرية.. جنرال إسرائيلي: حزب الله وعد .. ونفذ وعده


القدس المحتلة / سما /

قال اللواء احتياط يائير غولان نائب رئيس الأركان الإسرائيلي السابق في تعقيبه على رد حزب الله اللبناني "إن حزب الله وعد .. ونفذ وعده".

وأصيب عددٌ من جنود الاحتلال الإسرائيلي بجراح مختلفة مساء اليوم الأحد، جراء استهداف المقاومة اللبنانية المتمثلة بحزب الله آلية عسكرية عند طريق أفيفيم شمال فلسطين المحتلة.

وأعلن حزب الله اللبناني في بيان له، استهداف آلية عسكرية في منطقة افيفيم شمال فلسطين المحتلة.

وأوضح الحزب أن مجموعة الشهيدين حسن زبيب وياسر ضاهر تمكنت من تدمير آلية عسكرية عند طريق افيفيم وقتل وجرح من فيها شمال فلسطين المحتلة.

وفي ذات السياق أعلن المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي أن قذيفة مضادة للدروع أطلقت من الأراضي اللبنانية تجاه احدى المركبات أو الآليات العسكرية الإسرائيلية الأمر الذي أدى إلى وقوع عدد من الاصابات.

وأوضح المتحدث باسم جيش الاحتلال بأن المدفعية الإسرائيلية قصفت المنطقة التي أطلقت منها القذائف المضادة للدروع في لبنان تجاه الآلية العسكرية الإسرائيلية شمال فلسطين المحتلة.

وذكرت وسائل إعلام الاحتلال بأن قيادة الجيش أصدرت تعليماتها بضرورة فتح الملاجئ على بعد 4 كم من الحدود الشمالية بين فلسطين المحتلة ولبنان.

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