قبل دخوله الاجتماع الامني... نتنياهو: لبنان سيدفع الثمن

القدس المحتلة / سما /

ذكرت وسائل اعلام الاحتلال الإسرائيلي أن رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو يعقد اجتماعاً أمنياً طارئاً لبحث أخر التطورات الميدانية على الحدود الشمالية لفلسطين المحتلة مع لبنان.

ووفقاً لوسائل الاعلام الإسرائيلية فإن نتنياهو قال قبل دخوله للاجتماع الأمني: "لبنان سيدفع الثمن".

ورد حزب الله اللبناني مساء الأحد على الاعتداءات الإسرائيلية التي اخترقت الأجواء اللبنانية الأسبوع الماضي عبر طائرات مسيرة مفخخة وقعت في الضاحية الجنوبية بيروت، وذلك عبر استهداف آلية عسكرية إسرائيلية في منطقة افيفيم شمال فلسطين المحتلة ما أدى إلى وقوع الجنود المستهدفين بين قتلى وجرحى.

وأكد الحزب في بيان له، ان مجموعة الشهيدين حسن زبيب وياسر ضاهر تمكنت من استهداف الدورية الإسرائيلية شمال فلسطين المحتلة.

يُشار إلى أن جيش الاحتلال استهدف منطقة مارون الراس بعدة قذائف مدفعية أدت لاندلاع حرائق كبيرة في الأحراش الزراعية اللبنانية.