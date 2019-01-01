هنية يبعث برسالة الى خامنئي وهذا مفادها..

سما / وكالات/

بعث اسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، " رسالة الى المرشد الأعلي للثورة الاسلامية في إيران "اية الله علي خامنئي"؛ أثنى فيها على الدعم الإيراني للمقاومة الفلسطينية، ومساندتها.

واشاد هنية في رسالته، بتصريحات خامنئي خلال استقباله وفد حركة حماس وتاكيده على استعداد ايران لتزويد المقاومة بما تحتاجه في سياق مهامها النضالية، وفق ما نقلته قناة العالم.

وجدّد هنية لقائد الثورة الإسلامية التأكيد على مواقف الحركة المبدئية والثابتة في الصمود على نهج المقاومة الى جانب جميع القوى المنادية بالحق والعدالة والحرية، وفي طليعتها الجمهورية الاسلامية الايرانية، حتى تحقيق النصر النهائي.

وتقدم رئيس المكتب السياسي لحركة حماس الى "الباري تعالى بالشكر والثناء على "نعمة وجود قائد الثورة الاسلامية"؛ سائلا العلي القدير ان يحفظ سماحته من البلاء ومكر الأعداء الجائرين والمستبدين".

وعبر هنية عن تقديره لحسن الضيافة والترحيب الذي لقيه وفد حماس الزائر من قبل خامنئي وسائر المسؤولين في الجمهورية الاسلامية الايرانية.

ووصف هنية تصريحات اية الله خامنئي خلال استقباله وفد المقاومة الاسلامية، بانها فتحت آفاقا واسعة أمام المسؤولين (في حماس) وخلّفت نتائج ايجابية كثيرة على الصّعد الاستراتيجية والميدانية في ساحات المواجهة أمام الاحتلال الإسرائيلي.

وفي ختام رسالته، أعرب هنية عن تمنياته بالخير واليُمن لقائد الثورة الإسلامية وتحقيق جميع تطلعاته والامة الاسلامية في النصر والاقتدار والأمن والرخاء والقضاء على الاعداء وتحرير فلسطين و القدس الشريف.