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مقاتلو المقاومة سمحوا باخلاء القتلى والجرحى

بالصور والفيديو.. ‏⁧‫حزب الله يعلن تدميره آلية عسكرية إسرائيلية والاحتلال يعترف بوقوع اصابات

الأحد 01 سبتمبر 2019 04:50 م / بتوقيت القدس +2GMT
بالصور والفيديو.. ‏⁧‫حزب الله يعلن تدميره آلية عسكرية إسرائيلية والاحتلال يعترف بوقوع اصابات


بيروت /سما/

اعلن حزب الله اللبناني، عصر اليوم الاحد، عن تدمير الية عسكرية اسرائيلية عند طريق ثكنة افيفيم شمال فلسطين المحتلة فيما اكد جيش الاحتلال بوقوع اصابات في صفوف قواته لم يحدد طبيعتها حتى اللحظة.

وبحسب قناة الميادين، أعلن حزب الله عن تدمير ألية عسكرية إسرائيلية عند طريق ثكنة افيفيم شمال إسرائيل مشيرة لى ان مقاتلي حزب الله سمحوا لطواقم الاخلاء الاسرائيلية باخلاء القتلى والجرحى رغم كونهم في مرمى النيران.

وأعلن الجيش الإسرائيلي، ظهر الأحد، أن قذيفة مضادة للدروع أطلقت من الاراضي اللبنانية باتجاه إحدى المستوطنات في الجليل الأعلى.

وقال الناطق باسم جيش الاحتلال: "قبل قليل تم اطلاق قذيفة مضادة للدروع من لبنان باتجاه اسرائيل في منطقة أڤيڤيم. الحديث عن تقارير أولية. يتم فحص التقارير". وفي وقت لاحق اعلن ناطق باسم جيش الاحتلال عن وقوع اصابات في صفوف جيشه جراء عملية حزب الله.

وأفادت مصادر عبرية نقلا عن سكان المستوطنات بأنهم سمعوا أصوات انفجارات في المنطقة، دون أن تضيف المزيد من التفاصيل.

وقالت المصادر، إن القذيفة اسهدفت قوة لجيش الاحتلال قرب الحدود، دون أن تتوفر تفاصيل حول حجم الخسائر التي خلفها إطلاق القذيفة.

من جانبه أعلن جيش الاحتلال، أنه أطلق عدة قذائف مدفعية على موقع في لبنان، وأنه ينتظر كيفية تتطور الأمور من جانب حزب الله.

وعلى ضوء الأحداث الجارية على جانبي الحدود، أمر الجيش الإسرائيلي بفتح الملاجئ في المستوطنات على بعد 4 كيلو مترات من الحدود الشمالية.

كما قرر إلغاء جميع الاعمال والنشاطات في منطقة السياج الحدودي بما فيها الاعمال الزراعية .

يتبع..

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