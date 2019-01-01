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الشرطة الاسرائيلية تجبر عائلة على هدم منزلها في بلدة عارة

الأحد 01 سبتمبر 2019 04:05 م / بتوقيت القدس +2GMT
الشرطة الاسرائيلية تجبر عائلة على هدم منزلها في بلدة عارة


أم الفحم /سما/

 أجبرت الشرطة الاسرائيلية، عائلة جولاني من بلدة عارة داخل أراضي الـ48، اليوم الأحد، على هدم منزلها بشكل ذاتي، في أعقاب قرار المحكمة برد استئناف العائلة بإلغاء أمر الهدم.

وذكرت صاحبة المنزل، دالية جبر جولاني، وهي أم لأربعة أولاد، أنها "اضطرت لهدم منزلها ذاتيا بعد تعرضها لضغوطات داخلية وخارجية، وعقب رد المحكمة طلب العائلة بتجميد أمر الهدم".

وأشارت إلى أنها "أقدمت على هدم المنزل خشية من إلزامها بدفع تكاليف الهدم وقوات الشرطة التي سترافق الجرافات".

وقالت جولاني: إن "عائلتها باتت مشردة وتبحث عن منزل للإيجار لإيواء زوجها وأولادها، رغم أننا قمنا بشراء قطعة الأرض وبناء المنزل بعدما عشنا في منازل مستأجرة على مدار سنوات طويلة".

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