الصالح: مخصصات الهيئات المحلية على سلم الأولويات و40 مليون شيقل ستحول خلال اسبوع

رام الله / سما /

أعلن وزير الحكم المحلي مجدي الصالح، اليوم الأحد، أن وزارة المالية ستحول جزءا من مخصصات الهيئات المحلية بقيمة 40 مليون شيقل خلال اسبوع، وسيتم مراجعة آلية تعامل ضريبة الدخل مع الهيئات المحلية ومشاريعها باعتبارها خدمات مساندة.

جاء ذلك خلال اجتماع الصالح مع وزير المالية شكري بشارة، بحضور رئيس اتحاد الهيئات المحلية موسى حديد.

كما تقرر دفع مساهمة الهيئات المحلية في مشروع تطوير النظام المالي في قرى مجلس خدمات شمال غرب نابلس، وقبلان من مستحقاتها من رسوم النقل على الطرق، اضافة الى دفع جزء من مستحقات المقاولين.

وأكد الصالح أنه رغم الأزمة المالية، إلا ان الهيئات المحلية ومخصصاتها تقع على سلم أولويات الصرف لدى الحكومة ووزارة المالية.