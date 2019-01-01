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لبنان: طائرة مسيرة إسرائيلية اخترقت الأجواء وألقت مواد حارقة

الأحد 01 سبتمبر 2019 04:02 م / بتوقيت القدس +2GMT
لبنان: طائرة مسيرة إسرائيلية اخترقت الأجواء وألقت مواد حارقة


بيروت /سما/

 ذكر الجيش اللبناني، إن طائرة إسرائيلية دون طيار، انتهكت المجال الجوي اللبناني يوم الأحد، وألقت مواد حارقة وأشعلت حريقا في غابة على الحدود.

وأكد الجيش، أنه يتابع الانتهاك مع قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة، لكنه لم يذكر تفاصيل أخرى.

وفيما قال جيش الاحتلال الإسرائيلي: "منذ فترة وجيزة ، اندلعت الحرائق في المنطقة الحدودية اللبنانية. نشأت الحرائق بعمليات قامت بها قواتنا في المنطقة".

وأفاد البيان الصادر عن الجيش اللبناني،  "خرقت طائرة مسيّرة تابعة للعدو الإسرائيلي بتاريخ 1 / 9 / 2019 الساعة 11.15 بالتوقيت المحلي الأجواء اللبنانية من فوق مزرعة بسطرة، وقامت بإلقاء مواد حارقة على أحراج السنديان في المنطقة، مما أدى إلى نشوب حريق".

وتابع البيان "تجري متابعة موضوع الخرق بالتنسيق مع قوات الأمم المتحدة، المؤقتة في لبنان".

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