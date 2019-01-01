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القبض على بخيت بتهمة نقل 25 مليون دولار هدية من بن سلمان للبشير

الأحد 01 سبتمبر 2019 03:36 م / بتوقيت القدس +2GMT
القبض على بخيت بتهمة نقل 25 مليون دولار هدية من بن سلمان للبشير


الخرطوم / وكالات /

أوقفت نيابة مكافحة الفساد السودانية حاتم حسن بخيت مدير مكتب رئيس السودان المخلوع عمر البشير، بتهمة نقله مبلغ 25 مليون دولار للبشير على شكل هدية من ولي العهد السعودي محمد بن سلمان.

وكشفت السلطات السودانية اليوم الأحد أنه تم اعتقال بخيت في إطار التحقيق مع البشير بتهم الثراء الحرام ومخالفة قوانين النقد الأجنبي، بعدما اعترف الرئيس المخلوع بأنه استلم مبلغ 25 مليون دولار من بن سلمان عبر مدير مكتبه حاتم حسن بخيت.

وأكدت المصادر، أن النيابة المختصة دونت بلاغات بحق بخيت، تتصل بالاشتراك الجنائي في جرائم تتعلق بالنقد الأجنبي، وقانون الطوارئ رقم "3 و6" لسنة 2019.

 ووجهت هيئة قضائية في الخرطوم أمس تهم الثراء الحرام والتعامل بالنقد الأجنبي للبشير، وذلك خلال جلسة محاكمته الثالثة التي انتهت بعد استجواب المتهم والاستماع لعدد من الشهود.

وكان المجلس العسكري الانتقالي خلال الفترة الماضية قاد حملة اعتقالات طالت عددا من قيادات ورموز النظام السابق.

المصدر: RT

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