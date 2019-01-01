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ذوي الاحتياجات الخاصة يعيقون حركة القطارات في "إسرائيل"

الأحد 01 سبتمبر 2019 03:35 م / بتوقيت القدس +2GMT
ذوي الاحتياجات الخاصة يعيقون حركة القطارات في "إسرائيل"


القدس المحتلة / سما /

أعاق متظاهرون من ذوي الاحتياجات الخاصّة، صباح اليوم، الأحد، حركة القطارات في "إسرائيل" لعدة ساعات، ما أدّى لازدحامات في محطات القطار، احتجاجًا على عدم رفع مخصصاتهم الماليّة.

وهدد المشرفون على احتجاجات ذوي الاحتياجات الخاصّة بإغلاق المزيد من الطرقات الرئيسية في "إسرائيل" وذلك على بسبب عدم التزام الحكومة الإسرائيليّة بتعهداتها برفع المخصصات، حسبما قضى اتفاق سابق.

وحسب الاتفاق الذي وقع قبل نحو عامين، فإن مخصصات ذوي الإعاقات الشديدة، والذين هم بحاجة إلى مراقبة متواصلة، ستصل إلى 4500 شيكل شهريا، بينما يحصل المعاقون ذوو نسبة إعاقة تصل إلى 100%، وغير القادرين على العمل، على 4 آلاف شيكل شهريا.

وبسبب التشويش على سكة الحديد، فإن القطارات المتجهة من شمالي اسرائيل إلى تل أبيب توقفت في محطة نتانيا، بينما القطارات المسافرة من الجنوب إلى الشمال توقفت في محطة هرتسليا، إلى حين استئناف حركة القطارات.

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