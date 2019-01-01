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جيش الاحتلال ينهي بناء ساتر ترابي على حدود غزة

الأحد 01 سبتمبر 2019 03:35 م / بتوقيت القدس +2GMT
جيش الاحتلال ينهي بناء ساتر ترابي على حدود غزة


غزة / سما /

أنهى الجيش الاسرائيلي، اليوم الأحد، بناء ساتر ترابي على الحدود مع قطاع غزة منعًا لإطلاق الصواريخ المضادة للدبابات تجاه أي سيارات عسكرية أو مدنية وكذلك القطار القريب من "سديروت".

وبحسب قناة 13 العبرية، فإن الجيش انتهى من بناء الساتر الترابي على كامل طريق (34) الذي كان مكشوفًا أمام العناصر الفلسطينية وكان هدفًا لإطلاق الصواريخ المضادة تجاه أهداف إسرائيلية مختلفة.

وكانت مستوطنة قتلت في شهر مايو/آيار الماضي خلال جولة تصعيد بإطلاق صاروخ على سيارتها قرب كيبوتس إيرز في تلك المنطقة، ما دفع إسرائيل لتعطيل حركة السكك الحديدية "القطار السريع" بسبب إمكانية استهدافه بسهولة.

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