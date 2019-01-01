بن غفير: نتنياهو استسلم لحماس للمرة الألف في قطاع غزة

القدس المحتلة / سما /

اتهم عضو حزب القوة اليهودية المحامي المتطرف إيتمار بن غفير رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بالاستسلام للمرة الألف لحركة حماس في قطاع غزة.

وقال بن غفير وفق موقع "مفزاك لايف": "في الأسبوع الماضي وحده أطلقت صواريخ على مهرجان في سديروت وتظاهر الآلاف عند السياج وأصابوا جندياً وألحقوا أضراراً بمعدات عسكرية ورفعت الحكومة الإسرائيلية العقوبات عن قطاع غزة وأدخلت الوقود".

وزعم بن غفير أن حزبه إن فاز في الانتخابات سييتخدم يد قوية ضد المنظمات في قطاع غزة وسيضع حداً للتخلي عن سكان مستوطنات الغلاف.