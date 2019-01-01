مدفعية الاحتلال تستهدف مزارع شبعا المحتلة

القدس المحتلة / سما /

أطلقت مدفعية الاحتلال قذائفها، اليوم الأحد، تجاه المزارع المحتلة في جبل الروس وتلال كفر شوبا، وألقت طائرة مسيّرة إسرائيلية مواد حارقة على أحراج السنديان في مزرعة بسطره اللبنانية.

وأشارت وسائل اعلام لبنانية، إلى اشتعال النيران في مساحات من بسطره في مزارع شبعا جراء سقوط قذائف إسرائيلية.

كما أفادت "الوكالة الوطنية للإعلام" اللبنانية، بأن قوات الاحتلال الاسرائيلي استأنفت اعمال الحفر ورفع السواتر الترابية مقابل منتزهات الوزاني، ونقل الاتربة إلى الجهة الجنوبية لبلدة الغجر السورية المحتلة، ورافق ذلك تحليق لطائرة استطلاع في أجواء قرى وبلدات قضاء مرجعيون.