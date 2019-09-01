ديوان الموظفين بغزة يعلن عن وظائف حكومية بنظام العقد

غزة / سما/

أعلن ديوان الموظفين العام في قطاع غزة اليوم الأحد، عن عدد من الوظائف في الوزارات والمؤسسات الحكومية.

وأوضح بيان صادر عن الديوان أن الوظائف المتوفرة هي: (مهندس زراعي/إنتاج حيواني-أخصائي علوم زراعية/إنتاج حيواني- مهندس زراعي/إنتاج نباتي-أخصائي علوم زراعية/إنتاج نباتي - مهندس زراعي/ تربة وري-أخصائي علوم زراعية/ تربة وري – أخصائي صناعات غذائية- أخصائي تحاليل مخبرية بيطرية- أخصائي مختبر كيميائي- مهندس كهرباء- رسام معماري- محاسب- فني نطق ).

وأضاف أن التعيين سيكون لشغل تلك الوظائف على بند العقد، مبيناً أن التسجيل الالكتروني سيبدأ من يوم الأحد الموافق 1/9/2019 وينتهي يوم الأحد الموافق 15/9/2019.

للاطلاع على التفاصيل: http://www.diwan.ps