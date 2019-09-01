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ديوان الموظفين بغزة يعلن عن وظائف حكومية بنظام العقد

الأحد 01 سبتمبر 2019 03:27 م / بتوقيت القدس +2GMT
ديوان الموظفين بغزة يعلن عن وظائف حكومية بنظام العقد


غزة / سما/

أعلن ديوان الموظفين العام في قطاع غزة اليوم الأحد، عن عدد من الوظائف في الوزارات والمؤسسات الحكومية.

وأوضح بيان صادر عن الديوان أن الوظائف المتوفرة هي: (مهندس زراعي/إنتاج حيواني-أخصائي علوم زراعية/إنتاج حيواني- مهندس زراعي/إنتاج نباتي-أخصائي علوم زراعية/إنتاج نباتي - مهندس زراعي/ تربة وري-أخصائي علوم زراعية/ تربة وري – أخصائي صناعات غذائية- أخصائي تحاليل مخبرية بيطرية- أخصائي مختبر كيميائي- مهندس كهرباء- رسام معماري- محاسب- فني نطق ).

وأضاف أن التعيين سيكون لشغل تلك الوظائف على بند العقد، مبيناً أن التسجيل الالكتروني سيبدأ من يوم الأحد الموافق 1/9/2019 وينتهي يوم الأحد الموافق 15/9/2019.

للاطلاع على التفاصيل:  http://www.diwan.ps

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