داعش يفجر بقرتين في العراق!

سما / وكالات/

كشف مصدر أمني عراقي، السبت، عن حادثة فريدة من نوعها في محافظة ديالى شرق البلاد، حيث أقدم تنظيم داعش على تفخيخ بقرتين وتفجيرهما، ما أسفر عن إصابة شخص واحد بجروح.

وأفادت وسائل إعلام محلية، بأن عناصر داعش قاموا بتفخيخ بقرتين في قرية إصلاح التابعة لناحية جلولاء شمال محافظة ديالى، وتفجيرهما عن بعد. ونقلت قناة السومرية عن المصدر قوله إن "قوة أمنية طوقت مكان الحادث ونقلت المصاب إلى مستشفى قريب لتلقي العلاج".

يأتي هذا في وقت تتزايد فيه هجمات داعش بالمناطق الحدودية مع سوريا، في محافظتي نينوى والأنبار، وديالى وكركوك وصلاح الدين حيث نفذ سلسلة عمليات استهدفت عناصر أمن ومدنيين.

ولا يزال داعش يحتفظ بخلايا نائمة موزعة في بعض أرجاء البلاد، وعاد تدريجياً لأسلوبه القديم في شن هجمات خاطفة على طريقة حرب العصابات التي كان يتبعها قبل 2014.