التعليم بغزة تتحدث عن خطتها لإحداث نهوض بالعام الدراسي الجديد

غزة / سما /

أكد مدير عام العلاقات الدولية والعامة بوزارة التربية والتعليم العالي بغزة معتصم الميناوي أن الوزارة تنفذ خطة متكاملة لإحداث نهضة جديدة نوعية في الواقع التعليمي بمحافظات قطاع غزة خلال العام الدراسي الجديد.

ولفت الميناوي خلال لقاء مع مسؤول في المكتب الاعلامي الحكومي اليوم الأحد، أن الخطة تشتمل على أكثر من 15 برنامجاً والعديد من المشاريع إضافة للتركيز على عمليات الأنشطة الصفية والمناهج والقياس والتقويم والامتحانات ورفع كفايات وقدرات الطاقم التعليمي.

وأوضح أن الوزارة استطاعت افتتاح السنة الدراسية وانتظام العملية التعليمية بالرغم من كل التحديات والمعيقات التي أبرزها الحصار ونقص الموزانات التشغيلية وقلة الرواتب لافتاً إلى أنه يوجد لدينا في محافظات قطاع غزة 414 مدرسة حكومية، 171 مدرسة تعمل فترة واحدة، 182 تعمل فترتين، 30 مدرسة صباحي دائم، 30 مدرسة مسائي دائم، كما يوجد 281,795 طالباً وطالبة في مدارس الحكومة، و3 مدارس مهنية ، و 3 وحدات مهنية في المدارس ، وهناك 110 محطات تحلية مياه ، و 6 عيادات صحية في المديريات.

وبخصوص المشاريع المنفذة مع بدء العام الجديد، قال الميناوي أن الوزارة افتتحت 3 مدارس جديدة و يجري بناء 4 مدارس أخرى، كم تم الانتهاء من اختبارات ومقابلات التوظيف ووضع دور وظيفي لاستيعاب معلمين جدد حسب الحاجة ، و يجري تشكيل حاضنات للطلبة الموهوبين ، وتوزيع 970 حقيبة الكترونية لتسهيل تعليم العلوم والتكنولوجيا، وتجهيز 9 مختبرات مدرسية جديدة، وانشاء 4 مكتبات مدرسية جديدة.

وعلى صعيد النشاط المدرسي، أوضح أن الوزارة ستواصل حملة الواجب نحو الله ثم الوطن والآخرين وهي حملة مدرسية بالتعاون مع وزارة الأوقاف وتهدف لتعزيز القيم والسلوكيات السليمة للطلبة، و يجري أيضا تنفيذ مسابقات جديدة في (القرآن الكريم، الحديث الشريف، القصة القصيرة، الشاعر الصغير، الدراما، النشيد الفردي، الكورال، الدبكة شعبية) ، كما ستتم مشاركة طلبة غزة في الموسم الخامس من برنامج تحدي القراءة العربي، وستنفذ الوزارة بطولات وفعاليات رياضية جديد في مجالات : الكاراتيه، الرياضة المائية، الجمباز، ألعاب القوى، والمجالات الكشفية.

وأشار إلى أن أبرز البرامج التي تنفذها الوزارة خلال العام الجديد ، برامج التعلم النشط ومهارات الحياة لتمكين المعلمين من توظيف استراتيجيات التعلم النشط في التعليم وهي من الاستراتيجيات الحديثة في التعليم ، وتنفيذ برنامج التعليم العلاجي لتطوير قدرات الطلبة ضعاف التحصيل ، وتنفيذ برنامج قادة العالم الافتراضي بهدف تطوير قدرات الطلبة في مجال البرمجة والحاسوب، وتنفيذ برنامج تمكين الطلائع الشبابية لبناء قدرات الطلبة في مجالات المشاريع العلمية وبناء المبادرات وحل المشكلات المجتمعية وتطبيق برنامج لإعادة تنظيم المناهج التعليمية وتنفيذها من خلال استراتيجيات التعلم باللعب، وتطبيق مشروع نشر ثقافة البحث العلمي للسنة الخامسة على التوالي، وتنفيذ مشاريع تدريبية للعاملين منها تطوير قدرات المعلمين والمشرفين.

وتحدث الميناوي عن أهم إنجازات الوزارة خلال النصف الأول من العام الحالي ومنها افتتاح 3 مدارس جديدة والانتهاء من تدريب 800 معلم على استراتيجيات التعلم النشط، وتنفيذ 124 يوم دراسي و389 درس توضيحي ، وعقد 536 ندوة وورشة عمل اشرافية، وتنفيذ مشروع التعليم العلاجي ل5000 طالب من ضعاف التحصيل في 50 مدرسة حكومية ، وعقد معرض فلسطين للعلوم والتكنولوجيا بمشاركة 26 مشروع ابتكار علمي من انتاج الطلبة، وتنقيذ مسابقة أصدقاء المختبر العلمي، و اجراء مسابقة الذكاء الصناعي الدولية بمشاركة 67 طالباً وطالبة .

ولفت الميناوي إلى أن الوزارة ومن خلال جهود العاملين استطاعت أن ترفع علم فلسطين في المحافل العربية والدولية وتحقيق العديد من الجوائز منها فوز إذاعة التربية والتعليم بالمرتبة الأولى على اتحاد الاذاعات العربية عن فئة البرامج الحوارية، وفاز موقع روافد التعليمي بجائزة سمو الشيخ سالم العلي الصبّاح للمعلوماتية في الكويت لأفضل المشاريع التقنية على المستوى العربي، وفازت المعلمة رنا زيادة بأفضل معلم على مستوى فلسطين وضمن أفضل 50 معلم عبر العالم ، و المعلمة هنادي أبو رمضان فازت بلقب ملكة المسؤولية الاجتماعية عن دولة فلسطين في المسابقة الدولية التي أقيمت في الامارات.