وفود طبية دولية متخصصة تزور المشافي الحكومية بالضفة

رام الله / سما /

قالت وزارة الصحة في رام الله، إن 9 فرق طبية دولية متخصصة في مجالات متعددة تضم 25 أخصائياً وطبيباً وممرضاً سيعملون خلال شهر أيلول الحالي في المستشفيات الحكومية بالضفة الغربية.

وأضافت الوزارة أن وحدة التعاون الدولي أنهت كافة الترتيبات اللازمة مع المستشفيات وذوي العلاقة في الوزارة لاستقبال هذه الفرق الطبية، وذلك بالتعاون مع جمعية إغاثة أطفال فلسطين.

وتابعت الوزارة أن وفداً أمريكياً متخصصا بجراحة مفاصل الركبة باستخدام المناظير سيعمل في مستشفى جنين الحكومي من 6- 13 الشهر الجاري، إضافة إلى وفد فرنسي متخصص في جراحة الكف وسيعمل من تاريخ 20-28 الشهر الجاري، ووفد أسترالي متخصص بجراحة المناظير سيعمل من تاريخ 2- 6 الشهر الجاري.

وسيستقبل مجمع فلسطين الطبي برام الله وفداً طبياً أمريكياً متخصصاً بجراحة عظام الأطفال، حيث سيعمل من تاريخ 27 أيلول وحتى 4 تشرين الأول، إضافة إلى وفد طبي نيوزلندي متخصص في جراحة قلب الأطفال وسيعمل من 21 أيلول وحتى 1 تشرين الأول.

وقالت الوزارة إن مستشفى بيت جالا الحكومي سيستقبل عدة وفود طبية خلال الشهر الجاري، من بينه وفد طبي أمريكي متخصص بجراحة الأسنان، حيث يعمل هذا الوفد منذ 29 الشهر الماضي، وسيستمر حتى الخامس من الشهر الحالي، إضافة إلى وفد أمريكي متخصص بالمسالك البولية وسيعمل من 13- 20 الشهر الجاري، فيما سيعمل وفد طبي أمريكي على تدريب الطواقم الطبية في المستشفى على موضوع PALS، وذلك حتى 17 من الشهر الجاري.

ويستقبل مستشفى الخليل الحكومي وفداً ألمانياً متخصصا في الجراحة التجميلية وجراحة الفكين، وسيعمل من 13 إلى 20 الشهر الجاري.