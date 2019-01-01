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ايران تزيح الستار عن طائرة مسيرة قتالية جديدة

الأحد 01 سبتمبر 2019 03:05 م / بتوقيت القدس +2GMT
ايران تزيح الستار عن طائرة مسيرة قتالية جديدة


طهران /وكالات /

ازيح الستار خلال العرض الصباحي لقوة الدفاع الجوي الايراني اليوم الاحد عن الطائرة المسيرة القتالية "كيان".

وجرت مراسم ازاحة الستار عن الطائرة المسيرة القتالية "كيان" تزامنا مع الذكرى السنوية لتأسيس مقر "خاتم الانبياء (ص) للدفاع الجوي" خلال العرض الصباحي لقوة الدفاع الجوي.

وقال قائد قوة الدفاع الجوي للجيش الايراني العميد "علي رضا صباحي فرد" خلال هذه المراسم: انه تم تصميم الطائرة المسيرة القتالية الدفاعية "كيان" في نوعين، مع قدرة عالية السرعة لمهام الاعتراض والاستطلاع واستمرارية التحليق المرتفع لمهام التصويب بدقة عالية جدا.

واضاف: ان الطائرة المسيرة المتطورة "كيان"، ستعزز قدرات الدفاع الجوي باستخدام الطائرات المسيرة.

وأكد قائد قوة الدفاع الجوي للجيش ان تصميم هذه الطائرة المتطورة وتصنيعها واختبارها عملیا تم في غضون عام تقریبا من خلال أمر ودعم القائد العام للجيش وبجهود المتخصصين الشباب في وحدة الطائرات المسيرة بقوة الدفاع الجوي للجيش الايراني.

وتتميز هذه الطائرة المسيرة بقدرتها على الطيران فی ارتفاعات عالية جدا، واستهداف أهداف بعيدة عن حدود البلاد من أراضي العدو.

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