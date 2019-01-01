افتتاح فندق العنوان فاونتن فيوز ‘Address Fountain Views’ أحدث منشآت مجموعة إعمار للضيافة في دبي

دبي، الإمارات العربية المتحدة، في 1سبتمبر 2019

كشفت مجموعة إعمار للضيافة، ذراع الضيافة والترفيه التابعة لشركة التطوير العقاري العالمية -إعمار، عن سابع فندق لسلسة فنادق ومنتجعات "العنوان" العلامة التجارية الفاخرة في دبي. ويقع فندق العنوان فاونتن فيوز ‘Address Fountain Views’ وسط مدينة دبي، ضمن تحفة معمارية مبهرة مكوّنة من ثلاثة أبراج، ويتمتّع بإطلالة خلابة على برج خليفة ونافورة دبي، كما يتّصل بشكل مباشر بدبي مول بواسطة جسر يتيح للزوار سهولة الوصول إلى أضخم مركز تجاري في العالم .

وقال السيد كريس نيومان، الرئيس التنفيذي للعمليات لدى مجموعة إعمار للضيافة " لقد تمكّنت فنادق ومنتجعات "العنوان"، العلامة التجارية المحلية المعروفة بكونها الخيار المفضّل لدى زوار دبي، من رفع معايير الجودة فيما يتعلّق بتقديم الخدمات المُميّزة. وستضمن إضافتنا الجديدة - العنوان فاونتن فيوز ‘Address Fountain Views’ - نفس التجارب الشخصية الثرية للضيوف، مع المحافظة على تميّزها وفرادتها، كما هو نهج كافة فنادق "العنوان". وسيُمكّنه موقعه المميز في وسط مركز مدينة دبي، وخدماته الفريدة التي تشتهر بها فنادق "العنوان"، وقربه من أشهر المعالم السياحية في دبي، ومرافقه المتنوعة من استقطاب الزوار القادمين بقصد العمل أو الترفيه على حدٍّ سواء".

يقع فندق " العنوان فاونتن فيوز ‘Address Fountain Views’ " في وسط مركز مدينة دبي، على بعد 15 دقيقة من مطار دبي الدولي، وعلى مسافة خطوات معدودة عن برج خليفة، كما أنه متصل بشكل مباشر بدبي مول، وجهة التسوق الأكثر زيارةً في العالم، من خلال جسر اتصال خاص. بالإضافة إلى قربه من إعمار سكوير ، ومركز دبي المالي العالمي وغيرها من المراكز التجارية الرئيسية، ما يجعله الخيار الأمثل للزيارات الترفيهية وزيارات العمل. ونظراً لكون أكثر من 97 في المئة من السياح القادمين إلى دبي يقومون بزيارة وسط مدينة دبي، فإن فندق العنوان فاونتن فيوز يُعدّ مكاناً مثالياً للضيوف المميزين الراغبين بالتواجد في قلب كافة الأحداث.

تمتاز غرف الفندق الـ 193 بتصاميمها الفريدة التي تجمع ما بين الرقي والفخامة في آن واحد، مشكلةً ملاذاً رائعاً للراحة والاستجمام، مع إطلالة مميزة وساحرة على أبرز معالم مدينة دبي. ويحظى الضيوف المقيمون في غرف "Club Rooms"، بفرصة الاستمتاع بتجربة "Club Lounge” ذو الإطلالة الخلابة على أفق مركز مدينة دبي المهيب، حيث تتوفر خيارات جلوس داخلية وخارجية مريحة، بالإضافة إلى الخدمات المترفة والتجارب الذوقية المميزة التي تقدم على مدار اليوم.

واحتفاءً بالمشهد الذوقي في دبي، يُجسّد فندق العنوان فاونتن فيوز ‘Address Fountain Views’ جوهر المدينة، عبر تجارب ذوقية مميزة وملهمة. حيث يرحب "ذا ريستورنت" بالضيوف في تجربة تحاكي الإقامة في شقة فاخرة، يُقدّم خلالها طيفاً واسعاً من المأكولات الشهية الجذابة في كل غرفة من غرف تلك الشقة المصممة بدقة وعناية. فعلى سبيل المثال، يمكن للضيف اختيار الجلوس في غرفة الطعام، المكتبة الساحرة، أو الشرفة الخارجية، أو غيرها من الأماكن المفعمة بالحيوية. وتتضمن الأطباق مزيجاً من المأكولات الشرق أوسطية الأصيلة والنكهات المستوحاة من المطبخ العربي، لمنح الضيوف رحلة ذوقية تتخطى الحدود والمسافات.

كما تجتمع فخامة شارع "بوند ستريت" الشهير مع سحر الضيافة البريطانية المحلية الأصيلة في مطعم "مون آند مون"، حيث تلتقي العصرية بالكلاسيكية، ويلتقي التألق بالجرأة. ويمتاز اللاونج الموجود قي الطابق 12 ولاونج الشاي الموجود في الطابق 13 بالأجواء الهادئة والراقية التي تجعلهما أماكن مثالية لاجتماعات العمل، أو لقاءات الأصدقاء للاستمتاع بتناول شاي الظهيرة.

ويتوفر طيف واسع من المعجنات والكعك المحضر بعناية بطرق فنية مبتكرة في مطعم "ذا باتيسغي" في الطابق الأرضي. ولمزيد من الفعالية، أطلق "ذا كافيه" مفهوم "grab-and-go " الذي يتيح للزوار أخذ فنجان القهوة الخاص بهم والمغادرة بسرعة قياسية. أما "ذا جوس بار" الموجود في البرج رقم 1، فيقدم تشكيلة واسعة من العصائر الطازجة والمغذية.

ويمكن للضيوف الاستمتاع بمشاهدة المناظر الخلابة والاسترخاء بالقرب من برك السباحة الخارجية الثلاثة الموجودة في الطابق 12، اثنتان منها مخصصة للعائلات، وواحدة مخصصة للبالغين. وتشكل هذه البرك وجهةً مميزة للاستمتاع بتناول المأكولات الشهية وتبادل الأحاديث الشيقة، حيث يأخذ الترفيه أشكالاً متعددة.

أما مركز اللياقة البدنية فهو مجهّز بأحدث الأجهزة والمعدات التي تُمكّن الضيوف من المحافظة على نمط حياتهم الصحي حتى أثناء السفر، بينما يُعدّ مركز اليوغا مكاناً مثالياً لاستعادة التوازن الجسدي والذهني.

ويجمع المنتجع الصحي لدى فندق العنوان فاونتن فيوز ‘Address Fountain Views’ ما بين الخدمات المميزة وجلسات العناية الفريدة من نوعها، حيث يمكن للضيوف الاستمتاع بأقصى درجات الراحة مع فرصة استكشاف الثقافة المحلية. وتتنوع جلسات العناية ما بين الأروماثيرابي والهايدروثيرابي، والتي تتمّ باستخدام المكونات المحلية، لخلق طقوس استعادة الحيوية التي تعود إلى سالف الأزمنة والعصور واستكشاف أسرار الجمال القديمة والأساليب العلاجية الطبيعية. ومن أبرز مزايا المنتجع الصحي وجود جناح خاص بالسيدات وآخر خاص بالرجال في القسم الحراري، بالإضافة إلى جناح الحمام الحصري ومختبر الجمال المتطور.

كما يتضمن فندق العنوان فاونتن فيوز ‘Address Fountain Views’ نادي "Qix" الخاص بالأطفال من عمر سنتين حتى اثني عشر سنة. يقدم لهم طيفاً من الأنشطة التفاعلية، ودروس الحرف اليدوية، والألعاب التعليمية، وغيرها الكثير، تحت إشراف طاقم من المختصين المحترفين.

وتوفر كافة قاعات الاجتماع لدى فندق العنوان فاونتن فيوز ‘Address Fountain Views’ مساحات ذكية مصممة بعناية تتضمن أحدث التقنيات، بالإضافة إلى خدمة الإنترنت اللاسلكي Wi-Fi عالية السرعة، وكافة الخدمات اللازمة لعقد الاجتماعات وإقامة المؤتمرات والندوات بتقنية عالية.

إن فندق العنوان فاونتن فيوز ‘Address Fountain Views’ إضافة جديدة لمجموعة فنادق ومنتجعات العنوان الحاصلة على العديد من الجوائز في دبي؛ العنوان وسط المدينة، العنوان دبي مول، العنوان بوليفارد، العنوان دبي مارينا، القصر وسط المدينة، والعنوان مونتغومري. احجز الآن لإقامة تبدأ من شهر أكتوبر 2019 www.addresshotels.com

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للتواصل الإعلامي:

سناء الغلاني

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