كلمة للرئيس في الجمعية العامة الشهر الجاري

رام الله /سما/

يلقي الرئيس كلمة في الجمعية العامة للأمم المتحدة الشهر الجاري يطالب فيها المجتمع الدولي ومجلس الامن بتنفيذ قراراته ووقف التصعيد الاستيطاني ومطالبة الدول بتقديم تقارير منسجمة مع الفقرة الخامسة من القرار الذي يؤكد على كافة الدول ان تميز العلاقة بين اسرائيل والاراضي المحتلة وعدم التعاطي مع الاستيطان باعتباره غير قانوني ومخالف لقرارات مجلس الامن .



وكشف سفير فلسطين في الأمم المتحدة، رياض منصور في حديث لإذاعة "صوت فلسطين" الرسمية صباح اليوم الاحد ، عن جلسة عالية المستوى في أيلول القادم لمجلس الامن الدولي برئاسة روسيا التي ستترأس المجلس حول التقرير الفصلي لتطبيق القرار 2334 بوقف الاستيطان من قبل الاحتلال الاسرائيلي.



واوضح منصور ان فلسطين ستطالب ايضا بتوفير الحماية الدولية لشعبنا مع ما يتعرض له من انتهاكات وجرائم في عموم الارض الفلسطينية المحتلة اضافة الى الدعوة لتوفير الاموال للأونروا وسد العجز في ميزانيتها وتجديد ولاية الوكالة لمدة ثلاث سنوات قادمة .



على صعيد اخر اعلن مندوب فلسطين الدائم لدى الامم المتحدة السفير رياض منصور ان خمس قمم ستعقد حول مواضيع من صلب عمل مجموعة السبعة والسبعين و الصين تتعلق بتغيير المناخ وتوفير الاموال من اجل التنمية ومسائل سياسية رفيعة المستوى.



واوضح انه على هامش اجتماع الجمعية العامة سيعقد اجتماع سيتم فيه الاعلان عن انتخاب رئيس مجموعة السبعة والسبعين والصين للعام القادم والتحضير للوثيقة التي يتبناها المؤتمر من المقرر ان يلقي السيد الرئيس كلمة من موقعه كرئيس للمجموعة .

