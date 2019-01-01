اجتماع طارئ الثلاثاء لبحث تجديد تفويض عمل "الأونروا"

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أكد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس دائرة شؤون اللاجئين الدكتور احمد ابو هولي على ان اجتماعا طارئا سيعقد لمؤتمر المشرفين على شؤون الفلسطينيين في الدول العربية المضيفة للاجئين، يوم الثلاثاء القادم، بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية في القاهرة.

واضاف ابو هولي انه سيتم الاجتماع بمشاركة الدول العربية المضيفة للاجئين، والأمانة العامة لجامعة الدول العربية ومنظمة المؤتمر الإسلامي، والمنظمة العربية للعلوم والثقافة "ألكسو"، والمنظمة الإسلامية للعلوم والثقافة "أسيسكو"، لمناقشة ملف تجديد تفويض عمل "الاونروا" وازمتها المالية.

واضاف ابو هولي في بيان صحفي صادر عنه، اليوم الاحد، ان الاجتماع الطارئ سيعقد بناء على طلب دولة فلسطين لبحث دعم تجديد تفويض ولاية عمل الاونروا لثلاث سنوات قادمة والذي يأتي في اطار خطة تحرك منظمة التحرير الفلسطينية لدعم تجديد تفويض الاونروا مع اقتراب عملية التصويت في ظل المسعى الامريكي الاسرائيلي لالغاء التفويض او تغييره.

وتابع د. ابو هولي ان المؤتمر سيقف امام قرار تجميد بعض الدول المانحة دعمها المالي عن "الأونروا" على ضوء تسريبات لوثائق سرية حول تحقيق مكتب خدمات الرقابة الداخلية التابع للأمم المتحدة باتهام بعض العاملين في الأونروا تورطهم بقضايا فساد، لافتا الى ان المؤتمر سيبحث الية لمعالجة هذا الملف.

وقال ابو هولي ان "الأونروا" تتعرض لمؤامرة خطيرة تستهدف تصفية وجودها في ظل التحرك الامريكي– الاسرائيلي المعادي ضدها للتأثير على الدول الاعضاء في الامم المتحدة لحثها على عدم التصويت لصالح قرار تجديد تفويض الاونروا وتأليب الدول المانحة عليها لتعليق او وقف مساعداتها عن "الاونروا" بما يخدم مخططها في تفكيك الاونروا وانهاء دورها وإلغاء تفويضها من خلال التحريض عليها والتشكيك بدورها وشرعيتها والمساس بصورتها مؤكدا على ان الاجتماع الطارئ سيصدر عنه توصيات ومذكرة مهمة لدعم الاونروا ودعم تجديد تفويضها الممنوح لها بالقرار 302 والتأكيد على خدماتها وتعرية الموقفين الامريكي والاسرائيلي المعاديين للاونروا سترفع الى الامين العام لجامعة الدول العربية الدكتور احمد ابو الغيط والطلب منه تعميمها على وزراء الخارجية العرب في اجتماعهم الذي سيعقد في مقر الامانة العامة بجامعة الدول العربية في العاشر من ايلول الجاري وعلى بعثات الجامعة العربية في الخارج ومجالس السفراء العرب للتعاطي معها والتحرك بشكل عاجل في دعم الأونروا وفي تجديد تفويضها.

وشدد على هناك تنسيق على مستوى الدول العربية المضيفة لقطع الطريق على الادارة الامريكية وحكومة الاحتلال من تمرير مخطط تصفية الاونروا، مؤكداً في الوقت على ضرورة دعم استمرار الأونروا في القيام بعملها وفقا لقرار إنشائها رقم 302 لعام 1949 ورفض أي مساس او تلاعب بتعريف صفة اللاجئ الفلسطيني.

وسيترأس اعمال الدورة الطارئة الدكتور ابو هولي الذي يترأس وفد دولة فلسطين الذي يضم الى جانبه مدير عام دائرة شؤون اللاجئين احمد حنون.