مذكرة تفاهم لإنشاء جسم ثقافي في محافظة سلفيت

سلفيت / سما /

وقع وزير الثقافة، رئيس المجلس الإداري للصندوق الثقافي الفلسطيني، عاطف أبو سيف، ورئيس بلدية سلفيت عبد الكريم الزبيدي، اليوم الأحد، في رام الله مذكرة تفاهم بخصوص إنشاء جسم ثقافي يعمل على احتضان الإبداعات الفنية والثقافية في محافظة سلفيت ورعايتها، والعمل على تعزيز عناصر التنمية الثقافية في المحافظة.

ووفق مذكرة التفاهم يسعى الطرفان لتوفير موقع للجسم الثقافي، وإشراك كافة القطاعات في المحافظة في أنشطة الجسم المزمع إنشاؤه ودعمه، إضافة لتشكيل لجنة تأسيسية مكوّنة من البلدية ووزارة الثقافة والمجلس الاستشاري والغرفة التجارية ومثقفين وفنانين.

كما تم التوافق، على التعاون في إطار عمل حراك ثقافي على مستوى المحافظة من مختلف القطاعات، وحصر البيانات الخاصة بالفنانين وما يتعلق بالقطاع الثقافي في المحافظة في قاعدة بيانات محدثة دوريّاً، تستفيد منها اللجنة التأسيسية في بناء تصّور الجسم الثقافي وخطته.

وقال أبو سيف: إن الوزارة جاهزة لتقديم الدعم الفني لإطلاق الجسم الثقافي، من خلال الصندوق الثقافي الفلسطيني الذي سيقوم وفق خطته الأولية المقرّة بالمساهمة في بناء الجسم المقترح.