الصحة: 9 وفود دولية متخصصة سيعملون في المستشفيات الحكومية الشهر الجاري

رام الله / سما /

أفادت وزارة الصحة بأن تسعة فرق طبية دولية متخصصة في مجالات متعددة تضم 25 أخصائيا وطبيبا وممرضا سيعملون خلال شهر سبتمبر/أيلول الجاري في المستشفيات الحكومية بالضفة الغربية.

وأضافت الوزارة، في بيان صحفي، اليوم الأحد، أن وحدة التعاون الدولي أنهت كافة الترتيبات اللازمة مع المستشفيات وذوي العلاقة في الوزارة لاستقبال هذه الفرق الطبية، وذلك بالتعاون مع جمعية إغاثة أطفال فلسطين.

وتابعت، أن وفدا أستراليا متخصص بجراحة المناظير سيعمل من تاريخ 2- 6 الجاري، فيما سيعمل وفدا أميركيا متخصصا بجراحة مفاصل الركبة باستخدام المناظير في مستشفى جنين الحكومي من 6- 13 الجاري، إضافة إلى وفد فرنسي متخصص في جراحة الكف سيعمل من تاريخ 20-28 الجاري.

وسيستقبل مجمع فلسطين الطبي برام الله وفدا طبيا أميركيا متخصصا بجراحة عظام الأطفال، حيث سيعمل من تاريخ 27 أيلول وحتى 4 تشرين الأول، إضافة إلى وفد طبي نيوزلندي متخصص في جراحة قلب الأطفال وسيعمل من 21 أيلول وحتى 1 تشرين الأول.

وقالت، إن مستشفى بيت جالا الحكومي سيستقبل عدة وفود طبية خلال الشهر الجاري، وهي وفد طبي أميركي متخصص بجراحة الأسنان، حيث يعمل هذا الوفد منذ 29 الشهر الماضي، وسيستمر حتى الخامس من الشهر الحالي، إضافة إلى وفد أمريكي متخصص بالمسالك البولية وسيعمل من 13- 20 الشهر الجاري، فيما سيعمل وفد طبي أمريكي على تدريب الطواقم الطبية في المستشفى على موضوع PALS، وذلك حتى 17 من الشهر الجاري.

ويستقبل مستشفى الخليل الحكومي وفدا ألمانيا متخصصا في الجراحة التجميلية وجراحة الفكين، وسيعمل من 13 إلى 20 الشهر الجاري.