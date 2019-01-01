أبو هولي: اجتماع طارئ الثلاثاء المقبل في القاهرة لبحث تجديد عمل"الأونروا"

رام الله / سما /

أكد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، رئيس دائرة شؤون اللاجئين أحمد أبو هولي أن اجتماعا طارئا سيعقد الثلاثاء المقبل بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية في القاهرة، لمناقشة ملف تجديد تفويض عمل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين "الأونروا" وأزمتها المالية، وما يستجد من أمور.

وأوضح في بيان صحفي، صدر اليوم الأحد، أنه من المقرر أن يشارك في الاجتماع الطارئ لمؤتمر المشرفين على شؤون الفلسطينيين في الدول العربية المضيفة للاجئين، كل من: الدول العربية المضيفة للاجئين، والأمانة العامة لجامعة الدول العربية، ومنظمة المؤتمر الإسلامي، والمنظمة العربية للعلوم والثقافة "ألكسو"، والمنظمة الإسلامية للعلوم والثقافة "أسيسكو"، لمناقشة ملف تجديد تفويض عمل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين "الأونروا" وأزمتها المالية، وما يستجد من أمور.

وأضاف، ان الاجتماع الطارئ سيعقد بناء على طلب دولة فلسطين لبحث دعم تجديد تفويض ولاية عمل "الأونروا" لثلاث سنوات قادمة، والذي يأتي في إطار خطة تحرك منظمة التحرير الفلسطينية لدعم تجديد تفويضها مع اقتراب عملية التصويت في ظل المسعى الأميركي الاسرائيلي لإلغاء التفويض أو تغييره.

وتابع: سيقف المؤتمر أمام قرار تجميد بعض الدول المانحة دعمها المالي عن "الأونروا" على ضوء تسريبات لوثائق سرية حول تحقيق مكتب خدمات الرقابة الداخلية التابع للأمم المتحدة باتهام بعض العاملين فيها بتورطهم في قضايا فساد، لافتا الى ان المؤتمر سيبحث آلية لمعالجة هذا الملف.

وقال أبو هولي: "الأونروا" تتعرض لمؤامرة خطيرة تستهدف تصفية وجودها في ظل التحرك الأميركي– الاسرائيلي المعادي ضدها، للتأثير على الدول الأعضاء في الأمم المتحدة لحثها على عدم التصويت لصالح قرار تجديد تفويضها، وتأليب الدول المانحة عليها لتعليق او وقف مساعداتها، بما يخدم مخططها في تفكيك "الأونروا" وانهاء دورها وإلغاء تفويضها من خلال التحريض عليها والتشكيك بدورها وشرعيتها والمساس بصورتها.

وأكد أن الاجتماع الطارئ سيصدر عنه توصيات ومذكرة مهمة لدعم “الاونروا” ودعم تجديد تفويضها الممنوح لها بالقرار"302"، والتأكيد على خدماتها وتعرية الموقفين الاميركي والإسرائيلي المعاديين "للأونروا" سترفع إلى الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط والطلب منه تعميمها على وزراء الخارجية العرب في اجتماعهم الذي سيعقد في مقر الأمانة العامة بجامعة الدول العربية في العاشر من سبتمبر/ ايلول الجاري وعلى بعثات الجامعة العربية في الخارج ومجالس السفراء العرب للتعاطي معها والتحرك بشكل عاجل في دعم "الأونروا" وفي تجديد تفويضها.

وشدد على ضرورة التنسيق على مستوى الدول العربية المضيفة لقطع الطريق على الادارة الأميركية وحكومة الاحتلال الإسرائيلي من تمرير مخطط تصفية "الأونروا". مؤكدا أهمية دعم استمرارها للقيام بعملها وفقا لقرار إنشائها رقم 302 لعام 1949، ورفض أي مساس أو تلاعب بتعريف صفة اللاجئ الفلسطيني.

ويترأس وفد دولة فلسطين في أعمال الدورة الطارئة أبو هولي، وبمشاركة مدير عام دائرة شؤون اللاجئين أحمد حنون.