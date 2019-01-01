أفضل قطع الإكسسوارات لأناقتك هذا الصيف

وكالات / سما /

التفاصيل التي تضيفها إلى ملابسك مثل قطع الإكسسوارات والقبعات والجوارب ذات النقوش المميزة والمختلفة تُضفي لمحة أنيقة وشديدة الخصوصية على ملابسك، وتجعلك تبدو أكثر أناقة وتميزاً ورقياً.

خلال فصل الصيف تكون حاجتك إلى ارتداء الإكسسوارات أكبر من حاجتك إليها في فصل الشتاء، خاصة أن الملابس تكون أكثر بساطة وخالية من التفاصيل المبالغ فيها.

وفيما يلي نستعرض بعض الإكسسوارات والقطع التي يتعين عليك إضافتها لإطلالتك كي تكون أكثر أناقة، لاسيما خلال فصل الصيف:

ربطة عُنق ذات نمط محبوك

بإمكانك ارتداء ربطة العنق المحبوكة "الكروشيه والتريكو" في أيام الصيف الحارة أو في الشتاء القارس، فهي قطعة إكسسوار تناسب أي وقت ولكنها في الوقت نفسه لا تناسب أي مناسبة. من الأفضل ارتداؤها في المناسبات التي لا يغلب عليها طابع الرسمية.

ربطة العنق المحبوكة قطعة عصرية شديدة الأناقة تُضفي لمحة مختلفة ومميزة على إطلالتك، بإمكانك ارتداؤها مع قميص مصنوع من الشامبراي، وبدلة رسمية مكونة من سروال وسترة أنيقين، وتأكد أنك ستلفت كافة الأنظار إليك أينما توجهت، بالنظر إلى مظهرك العصري والجذاب.

Tote Bag

أصبحت هذه الحقيبة من القطع المنتشرة للغاية بين الأزياء الرجالية في السنوات الأخيرة، هي الحقيبة المثالية التي تحتاجها خلال الانتقال من مكان إلى آخر، لكي تحمل بأمتعتك الصيفية معك أينما ذهبت دون أن يؤثر الأمر على إطلالتك. ويتوفر منها أشكال مُختلفة منها تلك التي تُحمل على الظهر، والأخرى التي تُمسك بالأيدى.

يتم تصنيع هذه الحقائب من النايلون المقاوم للماء، للحفاظ على مظهرها الخارجي، ووقايتها من التجاعيد المختلفة والخدوش التي قد تصيبها أثناء انتقالك من مكان إلى آخر. كما أنها تتوفر بالكثير من الألوان مثل الأسود والبني والرمادي الداكن، لكن أكثرها رواجاً اللون الداكن الطبيعي الذي يتناسب مع كافة الإطلالات.

قبعة بنما

يعتبر خبراء الموضة والأزياء هذه القبعة إحدى أكثر القبعات أناقة. ويقولون إنها تُحسن أي إطلالة. لم تكن هذه القبعة مُتاحة في بداية الأمر إلا باللون الأبيض مع وجود شريط حرير أسود اللون في منتصفها، ولكن مع مرور الوقت باتت متوفرة بأحجام وألوان مختلفة.

ومنذ ظهورها للمرة الأولى ارتداها المشاهير والسياسيون والدبلوماسيون وصفوة المجتمع مثل بول نيومان، وفريد استير، والرئيس الأمريكي السابق جون كينيدي.

يُمكنك ارتداء هذه القبعة مع بدلة رسمية كاملة، أو مع ملابس كاجوال بسيطة وأحذية رياضية، أو مع قميص أكسفورد وسترة.

دليل الرجل لاختيار القبعة المناسبة

مناديل الرقبة

منديل الرقبة قطعة لا لزوم لها على الإطلاق، فهي لا توفر الدفء حول الرقبة، ولكنه قطعة إكسسوار تجعل مظهرك يبدو أفضل وأكثر جمالاً. يتطلب ارتداء منديل الرقبة أن تكون واثقاً من نفسك، وأن تختاره بألوان هادئة وليست فاقعة.

يُفضل ارتداؤه مع السراويل التي تغطي حد الكاحل والسراويل غير الرسمية، كذلك يُستحسن أن ترتديه مع أحذية رياضية بيضاء اللون.

Cross-Body Bag

ظهرت هذه الحقائب منذ حوالي ثلاثة أعوام، ولكنها أصبحت أكثر رواجاً مؤخراً. ثبت أن هذه الحقائب متعددة الاستخدامات، كما أنها عملية بشكل مُدهش، فبات الناس يستخدمونها خلال العُطلات وأثناء السفر والانتقال من مكان إلى آخر.

بإمكانكم ارتداء هذه الحقائب مع السترات القصيرة والسراويل والشورتات، وبإمكانك ارتداؤها من الأمام أو وضعها على ظهرك.

الحزام المنسوج

سوف يُضفي هذا الحزام المحبوك إطلالة مميزة لمظهرك، يتميز هذا الحذاء بتصميمه البسيط، تتوفر هذه الأحزمة بمُختلف الأشكال والألوان، ومنها ما هو مزود بأبزيم معدني. وبإمكانك ارتداؤه مع القمصان البولو الباستيل، والسراويل القصيرة والأحذية الصيفية بمُختلف أشكالها، والأحذية الرياضية.