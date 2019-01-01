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راغب علامة يعلق على اعتزال إليسا: لا يمكن أن أصدق قرارها

الأحد 01 سبتمبر 2019 11:48 ص / بتوقيت القدس +2GMT
راغب علامة يعلق على اعتزال إليسا: لا يمكن أن أصدق قرارها


وكالات / سما /

علق الفنان اللبناني راغب علامة على قضية اعتزال إليسا قائلا إنه لا يعرف الحيثيات التي دفعتها إلى اتخاذ القرار، لكنه أشار إلى أنها قد تكون اكتشفت شيئا لم تنتبه إليه سابقا.

وحول الحديث عن “مافيات” داخل عالم الفن، الذي ذكرته إليسا، قال: “عموما يحق لأي شركة أن تكون جشعة وأن تتملّك الفنان، وإذا لم يدافع عن نفسه يتحمل هو المسؤولية. وأنا لم يعجبني موضوع الاحتكار منذ اليوم الأول، والفنانون لم يلاحظوا ما كنت قد لاحظتُه سابقا. وبصراحة لا أعرف مَن تقصد إليسا”.

وعن الرسالة التي يوجهها للفنانة المعتزلة، قال علامة: “ربما هي قالت كلامها عن غضب ولا أصدّق أنها يمكن أن تعتزل، وقد تتراجع عن قرارها الذي لا أعرف إذا كان جاء نتيجة غضب أم لا. هي كانت غاضبة ولا بد أن تهدأ. إليسا رقم صعب”.

#إليسا #راغب علامة

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