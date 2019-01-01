الأوقاف تنفي وجود دائرة للرقية الشرعية

رام الله / سما /

نفت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية وجود أي دائرة أو قسم تحت إسم "دائرة الرقية الشرعية" في هيكليتها الإدارية والمنشورة على موقعها الخاص على شبكة الإنترنت.

وأكدت الوزارة في بيان صحفي، اليوم الأحد، أن "دورها الديني والوعظي يتعارض ووجود هذا المسمى في أي من المواقع الخاصة بها، أو حتى في غيرها من المواقع ذات الصبغة الدينية الرسمية".

ودعت إلى أخذ الحيطة والحذر من "الأشخاص الذين يستخدمون هذه المسميات لتمرير أعمال مشبوهة وغير شرعية"، مطالبة الأئمة والخطباء والوعاظ إلى ضرورة تثقيف المواطنين دينياً وشرعياً حتى يكونوا أكثر وعياً في محاربة هذه الظواهر السلبية.

وجرى تداول أنباء على مواقع التواصل الاجتماعي عن وجود هذه الدائرة في وزارة الأوقاف، وأنها أصدرت قراراً بأن الفتاة إسراء غريب مصابة بمس من الجن.