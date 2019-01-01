  1. الرئيسية
  2. غرائب منوعة

صور.. ثري يُزف لعروسه على دبابة بدلًا من الحصان الأبيض!

الأحد 01 سبتمبر 2019 11:25 ص / بتوقيت القدس +2GMT
صور.. ثري يُزف لعروسه على دبابة بدلًا من الحصان الأبيض!


وكالات / سما /

امتطى ثري من أصول هندية دبابة ”أبوت“ العسكرية، وسافر لعروسه من مدينة برمنغهام إلى بولتون في بريطانيا.

ورافق جاز جونجر، ابن رجل الأعمال جونجر صادق، فرقة راقصين ولاعبي الطبول، ولحقته عائلته وأصدقاؤه في موكب من السيارات الفاخرة.

ووفقًا لصحيفة ”ديلي ميل“ البريطانية، فإن الحيلة تتماشى مع عادة متوارثة أبًا عن جد، عند زفِ العريس لعروسه في منطقتي شمال وغرب الهند، وفي باكستان، وتعرف باسم ”برات“، حيث يكون على حصان أبيض أو فيل، ليأخذها إلى حفل الزفاف.

وقال جونجر (22 عامًا): ”إن عروسه وعائلتها فوجئوا عند وصوله إليهم على متن دبابة، حيث لم يكن لديهم فكرة بحيلته“.

وفي الوقت الحالي، تلاشت عادات ركوب العريس لفرس أو فيل عند زفه لعروسه شمال الهند وباكستان، واستبدلتا بالسيارات.

#ثري #دبابة #الحصان الأبيض
image-1
image
image-2

الأكثر قراءة اليوم

نصر الله: سنرد من لبنان وليس شرطا في مزارع شبعا ويجب أن نعمل على اسقاط المسيرات

مقربون من حزب الله : الرد على الغارات الإسرائيلية بعد 11 أيلول

اضراب شامل الاحد.. مجلس نقابة العاملين بجامعة الأزهر يصدر بيانا هاما حول الازمة الراهنة!

ماذا دار في عقل انتحاريي غزة قُبيل التفجير؟! بقلم د. وليد القططي

غزة :استشهاد شاب متأثرا بجراحه التي اصيب بها امس الجمعة

في انتظار رد حزب الله..اسرائيل تحظر الطيران في الشمال وتغلق موانئ

صحيفة تكشف العلاقات السرية بين روسيا و"إسرائيل"

الأخبار الرئيسية

العدو المشترك بين إسرائيل ومصر وحماس

اذاعة الاحتلال: العمادي يتخذ قرارا بشكل مفاجئ حول تمويل قطاع غزة بالوقود

غزة

خبراء إسرائيليون : لهذه الاسباب .. فكرة تهجير الفلسطينيين من غزة فاشلة

الاحتلال يستأنف ضخ الوقود إلى قطاع غزة

نصر الله: سنرد من لبنان وليس شرطا في مزارع شبعا ويجب أن نعمل على اسقاط المسيرات