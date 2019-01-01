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الحوثيون يتهمون طيران التحالف بمجزرة ضد الأسرى في سجن ذمار

الأحد 01 سبتمبر 2019 11:18 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الحوثيون يتهمون طيران التحالف بمجزرة ضد الأسرى في سجن ذمار


صنعاء /وكالات/

أعلن الحوثيون أن التحالف العربي ارتكب مجزرة بحق أسرى من قواته عندما أغار طيرانه على سجن بمحافظة ذمار يأوي العشرات منهم وأكدوا أنه تم انتشال ما لا يقل عن 40 جثة في حصيلة غير نهائية.

وأفاد رئيس اللجنة الوطنية لشؤون الأسرى لدى الحوثيين عبد القادر المرتضى، أن "طيران العدوان استهدف فجر اليوم أحد السجون الخاصة بالأسرى في كلية المجتمع بمحافظة ذمار".

وأوضح أن "السجن المقصوف في محافظة ذمار يضم 170 أسيرا، لافتا إلى أن الغارات استهدفت المبنى بشكل مباشر، مما أسفر عن مقتل وجرح عشرات الأسرى التابعين للعدو".

وقال المرتضى إن "مصير الكثير من الأسرى لا يزال مجهولا ولم تستطع فرق الإنقاذ الوصول إلى المكان المستهدف بسبب كثافة القصف وتواصله".

وأشار إلى أن "السجن المستهدف معروف لدى العدو ولدى اللجنة الدولية للصليب الأحمر التي قامت بزيارته عدة مرات".

واتهم المرتضى التحالف بـ"تعمد استهداف مبنى الأسرى في ذمار لإفشال جهود لجان محلية كانت على وشك إنجاز صفقة تبادل".

وأكد أن "نصف من كانوا في السجن المستهدف من الأسرى كانوا على وشك الخروج في صفقة تبادل بجهود محلية".

ونفى "مزاعم" التحالف باستهداف مواقع عسكرية، مؤكدا أن "ما سيراه العالم من مشاهد استهداف متعمد لسجون الأسرى يفضح تلك المزاعم".

وحمّل "قوى العدوان وعلى رأسها النظامان السعودي والإماراتي المسؤولية الكاملة عن استهداف السجن وما سينتج عنه".

ودعا المنظمات الدولية والمحلية إلى إدانة هذه الجريمة المروعة والنزول إلى المكان المستهدف ومعاينته عن كثب.

وكان طيران التحالف استهدف مساء السبت كلية المجتمع بمحافظة ذمار بسبع غارات وأعلنت قوات التحالف تنفيذ عملية ضد هدف عسكري للجماعة في محافظة ذمار وسط اليمن.

ونقلت قناة "الإخبارية" السعودية عن التحالف العربي "بدء عملية استهداف نوعي لموقع عسكري مشروع يتبع للمليشيا الحوثية في ذمار" داعيا "المدنيين إلى عدم الاقتراب من الموقع المستهدف".

المصدر: وكالات

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