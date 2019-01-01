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الأوقاف تنفي وجود دائرة للرقية الشرعية لديها

الأحد 01 سبتمبر 2019 11:16 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الأوقاف تنفي وجود دائرة للرقية الشرعية لديها


رام الله / سما /

نفت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية وجود أي دائرة أو قسم تحت اسم "دائرة الرقية الشرعية" في هيكليتها الإدارية والمنشورة على موقعها الخاص على شبكة الانترنت.

وأكدت الوزارة في بيان، اليوم الأحد، أن دورها الديني والوعظي يتعارض ووجود هذا المسمى في أي من المواقع الخاصة بها، أو حتى في غيرها من المواقع ذات الصبغة الدينية الرسمية.

ودعت المواطنين إلى أخذ الحيطة والحذر من الأشخاص الذين يستخدمون هذه المسميات لتمرير أعمالهم المشبوهة وغير الشرعية، كما دعت الأئمة والخطباء والوعاظ إلى ضرورة تثقيف المواطنين دينياً وشرعيا حتى يكونوا أكثر وعيا في محاربة هذه الظواهر السلبية، وغير الشرعية والتي تغزو مجتمعاتنا مستغلة حاجة البعض، وجهل البعض الآخر.

#وزارة الأوقاف

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