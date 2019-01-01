تيسير خالد : جيد أن يكون هناك اكثر من حزب الله في المنطقة

رام الله / سما /

دان تيسير خالد ، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ، عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين في مدونة له على مواقع التواصل الاجتماعي التصريحات والمواقف العدوانية المتطرفة والاستعلائية التي تصدر عن قادة اسرائيل وتتوعد بإعادة لبنان الى العصر الحجري على حد تعبير احدهم .

وأضاف أن قادة اسرائيل لا يملون من اطلاق التصريحات التي تعكس نزعة عدوانية متطرفة واستعلائية لديهم في كل ما يتصل بعلاقتهم مع العرب . آخر التصريحات جاءت على لسان بيني عانتس زعيم كاحول – لافان والذي هدد فيه بإعادة لبنان الى العصر الحجري .

وتابع : نسي غانتس ان يصارح الاسرائيليين بما سوف تكون عليه جبهتهم الداخلية ، إذا ما اندلعت الحرب في المنطقة . غانتس كما نتنياهو يعلم ان جيشه لديه دون شك تفوق في الجو ولكن هذا الجيش أمام توقعات الرد على عدوانه على الضاحية الجنوبية في بيروت يقرر اغلاق المجال الجوي في شمال فلسطين المحتلة ويتخذ تدابير عسكرية في البر وفي البحر تكفي للتعبير عن حجم كبير من القلق .

وختم تيسير خالد مدونته قائلا : جيد ان يكون هناك اكثر من حزب الله في المنطقة لردع هذه النزعة العدوانية المتأصلة لدى القيادات على اختلافها في اسرائيل .