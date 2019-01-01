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4 فوائد مهمة للسباحة ترتبط بالقلب والتنفس

الأحد 01 سبتمبر 2019 10:52 ص / بتوقيت القدس +2GMT
4 فوائد مهمة للسباحة ترتبط بالقلب والتنفس


وكالات / سما /

كشفت الدراسات أن السباحة تساعد في تحسين صحة الجسم، وفقدان الوزن وتشكيل العضلات، بالإضافة إلى فوائدها لصحة القلب والشرايين الدموية.

وذكر تقرير نشرته صحيفة "تايمز أوف إنديا" أن هناك مجموعة من الطرق التي تساعد فيها السباحة على تحسين صحة الجسم والتقليل من خطر الإصابة بأمراض القلب، وهي:

- تقوية عضلة القلب

من الممكن تدريب عضلة القلب وتقويتها عن طريق السباحة، إذ تفيد في زيادة قوة القلب وتعزيز مقدرته على ضخ الدم إلى الجسم وتنظيم ضربات القلب إضافة إلى تنشيط الدورة الدموية في جميع أنحاء الجسم.

- خفض ضغط الدم

تقوي السباحة القلب حيث تسمح بتدفق الدم في جميع أنحاء الجسم، ويمكن أن تساعد السباحة لمدة 30 دقيقة يوميا على خفض ضغط الدم.

- تحسين التنفس

تساعد السباحة الأشخاص على التنفس بشكل أسرع وأطول مقارنة بالأشخاص العاديين، وذلك يعود لتعزيز مقدرة الرئتين على العمل بكفاءة أكبر.

- تحسين الدورة الدموية

تساعد السباحة في تقليل الشعور بالتنميل والوخز في المناطق التي تعاني من ضعف الدورة الدموية.

#الجسم #السباحة

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