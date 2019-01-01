تقنية الجيل الخامس.. هل تضر صحتنا؟

وكالات / سما /

بينما تتقدم تقنية الجيل الخامس للهواتف الخلوية بثبات في كل أنحاء العالم، ترى العديد من الحكومات والوكالات والمنظمات أنه لا يوجد أي سبب يدعو للقلق من تأثيرات موجات تردد الراديو على صحة الإنسان، إلا أن هنالك خبراء لا يتفقون مع هذا الرأي.

وتوضح الكاتبة ييلا هوينغز مارتين، في مقال نشره موقع "ميديكال نيوز توداي"، أن عبارة "5 جي" تشير إلى تقنية اتصال الهواتف الخليوية للجيل الخامس. وتعد هذه التقنية بتوفير سرعة تصفح أعلى، ومشاهدة مباشرة عبر الإنترنت وتنزيل للملفات بشكل أسرع، إلى جانب تحسين جودة الاتصال. وتبدو شبكات الجيل الخامس كأنها نتاج للتطور الطبيعي لارتباط مجتمعنا بالتكنولوجيا.

وإلى جانب دورها في تسريع عملية التحميل ومشاهدة الأفلام، فإن تقنية الجيل الخامس مصممة أيضا لزيادة طاقة استيعاب الشبكة وتخفيض زمن الاستجابة، وهو الوقت الذي تستغرقه الأجهزة الإلكترونية للاتصال ببعضها.

وبالنسبة للتطبيقات المدمجة في الأجهزة الإلكترونية، مثل الروبوتات والسيارات ذاتية القيادة والتجهيزات الطبية، فإن هذه التغييرات سوف تلعب دورا كبيرا في الانتقال نحو الاعتماد على هذه التكنولوجيات الجديدة في حياتنا اليومية.