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فوزان لخدمات خانيونس والجلاء

الأحد 01 سبتمبر 2019 10:38 ص / بتوقيت القدس +2GMT
فوزان لخدمات خانيونس والجلاء


غزة / سما /

فاز فريقا خدمات خانيونس والجلاء على نماء والتفاح تواليا, في افتتاح منافسات دوري الدرجة الأولى للموسم الكروي الجديد.

وانتصر خدمات خانيونس على منافسه نماء (2-0).

وسجل هدفي "الذئاب" رامي البيوك (48 و64).

التفاح – الجلاء (0-2)

وانتصر الجلاء على نظيره التفاح (2-0).

ويدين الجلاء بانتصاره إلى إسماعيل أبو دان الذي سجل هدفي اللقاء (15 من ركلة جزاء و76).

مباريات الأحد

وتتواصل منافسات الأولى الأحد, بلقاء الزيتون مع خدمات المغازي على ملعب اليرموك بغزة, والعطاء مع خدمات البريج على ملعب خانيونس البلدي جنوب القطاع.

#الجلاء #خدمات خانيونس #نماء

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