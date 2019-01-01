نتنياهو : سنفرض "السيادة اليهوديّة" على كافة المستوطنات

القدس المحتلة / سما /

تعهّد رئيس الحكومة الإسرائيليّة، بنيامين نتنياهو، اليوم، الأحد، بضمّ كل المستوطنات في الضفة الغربيّة المحتلة، عبر فرض "السيادة اليهوديّة" عليها.

وقال نتنياهو، خلال افتتاح السنة الدراسية في مستوطنة "ألكانا"، "تذكروا وأنتم في هذا المكان، أن هذه أرض إسرائيل، أرضنا. لن نقتلع من هنا أي أحد. سنفرض السيادة اليهوديّة على كافة المستوطنات كجزء من دولة إسرائيل".

وأضاف نتنياهو "نحن نبني هنا بيوتًا جديدة... سنبني ’ألكانا’ أخرى، وأخرى وأخرى".

وكرّر نتنياهو تصريحات له في تموز/ يوليو الماضي، قال فيها إنه لن يسمح بإخلاء أي من المستوطنات، "إننا نعمل بجدٍّ لتحصين المشاريع الاستيطانية، التي تتطلب المال والتصميم والتغلب على الضغوط، وهو الأمر الذي فعَلَته جميع الحكومات تحت قيادتي، وبمساعدة من الله، وبمساعدتكم؛ سنواصل القيام بذلك معا".

وفي معرض إجابته عن سؤال حول الضغوطات الدولية التي قد تُشكَّل كردّ فعلٍ على إبقاء المستوطنات، أوضح نتنياهو أن "مثل هذه الأشياء كانت موجودة منذ سنوات عديدة، ومن الممكن أن تبقى دائمًا"، وأضاف نتنياهو "نواجه (الضغوطات) بحزم، ومداولات، وصبر، وقبل كل شيء؛ بالمثابرة، وما يزال صدى حقيقتنا يتردد علنا​​، وأقولها لجميع زعماء العالم، إننا لسنا متجذرين في أرض أجنبية، على العكس من ذلك، إن شعب إسرائيل في السامرة (الضفة المحتلّة) موجود في البيت".

وتابع نتنياهو "هذا تعهد، إنه ليس محدودًا ضمن حيّز زمني، لكنه محدود لأنني أقدمه باسمي: لا يمكن اقتلاع أي مستوطنة من أرض إسرائيل، ولن يتم ’اقتلاع’ أي خطة سياسية. لقد انتهينا من هذا الهراء، تعلمون جميعًا ما حصلنا عليه عندما انتقلنا من المستوطنات، السلام؟ لقد حصلنا على الإرهاب والقذائف".