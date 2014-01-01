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نتنياهو يهاجم قناة عبرية بسبب فيلم يروي قصة الطفل أبو خضير

الأحد 01 سبتمبر 2019 10:28 ص / بتوقيت القدس +2GMT
نتنياهو يهاجم قناة عبرية بسبب فيلم يروي قصة الطفل أبو خضير


القدس المحتلة / سما /

هاجم بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي، قناة 12 العبرية، مجددًا بعد أن بثت مؤخرًا فيلم قصير تناول جريمة قتل الطفل محمد أبو خضير على يد مستوطنين في القدس عام 2014، بعد أن خطفوه وقتلوه حرقًا وهو حي.

واعتبر نتنياهو الفيلم بأنه معادٍ للسامية ويشوه سمعة إسرائيل كما تعمل على تشويه سمعته، داعيًا الإسرائيليين إلى مقاطعة القناة.

ويركز الفيلم بالأساس على عملية خطف المستوطنين الثلاثة في الخليل، والتي جاءت ردًا على إحراق وقتل الطفل أبو خضير.

يذكر أن نتنياهو أثار جدلًا قبل يومين، عقب مهاجمته غاي بيلغ الصحفي الذي يعمل في القناة، لأسباب انتخابية بعد أن نشر الصحفي نصوص التحقيقات معه في ملف 4000، ونشر استطلاع أظهر تفوق حزب أزرق- أبيض بزعامة بيني غانتس عليه.

ويبدو أن نتنياهو حاول إثارة قضية تتعلق بالأمن، بهدف التغطية على الانتقادات الحادة التي تعرض لها بعد مهاجمته الصحفي العامل في القناة، على خلفية التحقيقات معه ونتائج الاستطلاعات، ما دفع مجهولين لتهديد الصحفي بالقتل.

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