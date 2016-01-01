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رئيس وزراء إثيوبيا يصل "إسرائيل" اليوم

الأحد 01 سبتمبر 2019 10:27 ص / بتوقيت القدس +2GMT
رئيس وزراء إثيوبيا يصل "إسرائيل" اليوم


القدس المحتلة / سما /

يصل رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد علي، اليوم الأحد، إلى تل أبيب عبر مطار "بن غوريون" في زيارة ستستمر ليومين للقاء رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وبحسب صحيفة "يسرائيل هيوم" العبرية، فإن علي، سيعقد اجتماعين منفصلين مع نتنياهو، وسيبحث معه العديد من القضايا المشتركة منها تعزيز التعاون في مجالات الأمن والزراعة والتكنولوجيا.

وهذه هي الزيارة الأولى التي يقوم بها رئيس الوزراء الإثيوبي، بعد زيارة قام بها الرئيس السابق هايلي ديسالين منتصف 2017.

وكان نتنياهو زار إثيوبيا عام 2016 في جولة طالت عددًا من الدول الافريقية

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