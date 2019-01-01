النيران الصديقة تحرم نابولي من ريمونتادا مثيرة أمام يوفنتوس

وكالات / سما /

حقق يوفنتوس فوزاً مثيراً على ضيفه نابولي في قمة الجولة الثانية من الدوري الإيطالي، التي جمعتهما على أرضية ملعب “أليانز ستاديوم”.

وكان نابولي على موعد من ريمونتادا مثيرة إلا أن المدافع السنغالي خاليدو كوليبالي رفض نقطة من المباراة بتسجيل هدف قاتل في مرمى فريقه.

ووصلت المباراة إلى الدقيقة 62 بتقدم يوفنتوس بثلاثية نظيفة، سجلها الثلاثي البرازيلي دانييلو والأرجنتيني جونزالو هيجواين والبرتغالي كريستيانو رونالدو في الدقائق 16 و19 و62 على التوالي.

وتمكن نابولي بعد ذلك من تعديل النتيجة بثلاثة أهداف متتالية سجله كوستاس مانولاس وهيرفينج لوزانو وجيوفاني دي لورينزو، قبل أن يسجل يوفنتوس الهدف الرابع بخطأ من كوليبالي في الوقت بدل الضائع.

وبهذا الفوز رفع يوفنتوس رصيده إلى النقطة السادسة بعد الفوز على بارما ونابولي، بينما يمتلك نابولي ثلاث نقاط من فوزه على فيورنتينا في الجولة الأولى بنفس نتيجة اليوم.