كلوب: أنانية محمد صلاح وراء غضب ماني

وكالات / سما /

قال يورجن كلوب، مدرب نادي ليفربول، إن تصرف ساديو ماني أمام بيرنلي، مساء اليوم السبت، لم يكن بسبب استبداله بل كان بسبب أنانية الدولي المصري محمد صلاح.

وواصل نادي ليفربول، تصدره لجدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، بفوزه على مضيفه بيرنلي بثلاثية دون رد، اليوم السبت، ضمن مباريات الجولة الرابعة.

وأجرى كلوب تبديلاً مزدوجاً، أقحم من خلاله ديفوك أوريجي وشيردان شاكيري مكان ماني وروبرتو فيرمينو، وهو ما لم ينل استحسان اللاعب السنغالي الذي خرج بطريقة غاضبة من الملعب.

وقال كلوب حول هذا الأمر في تصريحاته لسكاي سبورتس: “ساديو ماني لم يكن غاضباً بسبب التغيير بل بسبب الكرة التي لم يمررها له محمد صلاح، بالنهاية هو بشر والأمر طبيعي، لكننا عالجنا الأمر في غرفة خلع الملابس”.

وعن اللقاء، قال كلوب: “لقد كنا محظوظين بالهدف الأول، ولكننا سيطرنا على المباراة بشكل جيد، وكان كلاً من وود وبارنز يٌقاتلان بشدّة للحصول على الكرة ونحن دافعنا بشكل جيد، لقد أظهرنا بعض العدوانية ولكن دون ارتكاب أي أخطاء”.

وبفوزه اليوم، حافظ ليفربول على العلامة الكاملة في المسابقة ليتصدر جدول الترتيب برصيد 12 نقطة بفارق نقطتين أمام مانشستر سيتي، فيما توقف رصيد بيرنلي عند 4 نقاط.