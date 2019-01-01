سيميوني يرفض التعليق على إمكانية انضمام إيكاردي لأتلتيكو مدريد

وكالات / سما /

رفض الأرجنتيني دييجو سيميوني مدرب فريق أتلتيكو مدريد الإسباني الحالي التعليق على الأخبار التي تشير لاقتراب الأتلتي من التعاقد مع ماورو إيكاردي مهاجم إنتر ميلان الإيطالي، قبل انتهاء الميركاتو الصيفي.

ومن المقرر أن ينتهي الميركاتو الصيفي مساء غد الاثنين، ومن المتوقع أن نرى أكثر من صفقة تحدث خلال هذا اليوم، والأرجنتيني ماورو إيكاردي سيكون من ضمن هذه الصفقات بكل تأكيد.

نجم فريق إنتر ميلان يعمل على الرحيل عن الفريق، بعدما قرر كونتي مدرب الإنتر الجديد عدم الاعتماد عليه، في ظل تواجد البلجيكي روميلو لوكاكو، وانضمام التشيلي أليكسيس سانشيز للنيراتزوري.

ماورو إيكاردي عُرض عليه الانتقال لفريق نابولي، وروما، وميلان، ولكنه يفضل حالياً التواجد بصفوف أتلتيكو مدريد.

وتحدث دييجو سيميوني حسب موقع “جول” بنسخته العالمية، عندما سئل عن إمكانية التعاقد مع إيكاردي قائلاً “أنا دائماً أقول نفس الشيء بأنني لا يمكنني التحدث عن غير موجودين هنا، أنا فقط أتحدث عن اللاعبين المتواجدين معي”.

وأضاف “ما زلنا ننتظر انتهاء سوق الانتقالات الصيفية ومعرفة اللاعبين الذين سيستمرون معنا حتى شهر ديسمبر المقبل، لأنه في ديسمبر سيكون هناك خيارات جديدة”.

وتابع “بالنسبة لي، أنا أفضل أن ينتهي سوق الانتقالات في إسبانيا قبل انطلاق الدوري كما يحدث حالياً في إنجلترا، حيث هذا سيسمح لنا بالعمل مع الفريق بأكمله منذ بداية الموسم”.