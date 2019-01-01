برشلونة يتعادل مع أوساسونا ويواصل إهدار النقاط خارج ميدانه!

وكالات / سما /

فشل برشلونة في الاختبار الثاني له على خارج أرضه هذا الموسم بالتعادل مع أوساسونا بهدفين لهدفين ليفقد نقطتين جديدتين بعد الخسارة من أتلتيك بلباو في أول مباراة والفوز على ريال بيتيس في الجولة السابقة على ملعب الكامب نو ليتوقف رصيده عند 4 نقاط من 3 مباريات.

تأخر نادي برشلونة في النتيجة مبكراً أمام أوساسونا بهدف سجله اللاعب روبيرتو موراليس بعد 7 دقائق من انطلاقة المباراة.

جاء الهدف بعد كرة عرضية وصلت للاعب موراليس دون رقابة ليضع الكرة في الشباك من تسديدة على الطائر من اللمسة الأولى.

ودخل أوساسونا المباراة بقوة منذ البداية على ملعب إل سادار وسبب للبارسا بعض الحرج وأكمل مجهوداته بالهدف المبكر في مرمى الحارس تير شتيجين.

لكن بعد ذلك استحوذ برشلونة على الكرة دون القيام بتهديد كبير أو صناعة فرق محققة على مرمى أصحاب الأرض.

وفي الشوط الثاني عادل برشلونة النتيجة عن طريق اللاعب الغيني الصغير أنسو فاتي الذي دخل بديلاً في مكان رافينيا بضربة رأسية رائعة سكنت شباك أوساسونا في الدقيقة 50.

بدأ برشلونة يستيد المباراة والكرة تماماً بعد هدف التعديل ونجح آرتور ميلو من تسجيل الهدف الثاني عند الدقيقة 63 بعد كرة وصلته داخل منطقة الجزاء راوغ فيها لاعباً ثم سدد كرة بيمناه لتسكن شباك أوساسونا وتصبح النتيجة هدفين لهدف للنادي الكاتالوني.

هدد بعدها أوساسونا مرمى تير شتيجين عن طريق روبيرتو توريس بتسديدة تصدى لها الحارس الألماني بثبات.

وتألق تير شتيجين مرة أخرى في إبعاد تسديدة من فيلار لاعب أوساسونا إلى الركنية عند الدقيقة 77، وبحث أصحاب الأرض بقوة عن تسجيل هدف التعديل.

وعند الدقيقة 80 احتسب حكم المباراة ركلة جزاء لأوساسونا بعد كرة اصطدمت بكوع جيرار بيكيه ونجح اللاعب موراليس في تحويلها لهدف لتصبح النتيجة 2/2.

وأضاع كارليس بيريز على برشلونة فرصة تسجيل هدف الفوز القاتل في الدقيقة 88 بعد إنفراد لم يحسن التصرف به أمام حارس أوساسونا لتنتهي المباراة بخسارة برشلونة لنقطتين في غاية الأهمية.