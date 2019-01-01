ابرز عناوين الصحف الفلسطينية والاسرائيلية

رام الله / سما /

فيما يلي أبرز عناوين الصحف الإسرائيلية الصادرة اليوم الأحد:

"هآرتس":

تأجيل التدريبات للجيش الإسرائيلي في الحدود الشمالية

نصر الله: سنرد على الهجوم على إسرائيل كلما أمكن ذلك على طول السياج الحدودي

رئيس هندوراس في إسرائيل من أجل افتتاح مكتب تجاري في القدس

بينيت: يجب أن يحدث شيئا متطرفا للغاية حتى أعارض منح نتنياهو الحصانة

"معاريف":

تأجيل تدريبات جيش الدفاع الإسرائيلي بسبب التوتر على الحدود الشمالية

نصر الله لدينا ما يكفي من الصواريخ الدقيقة

تقرير أميركي: إصابة عشرين شخصا في حادث اطلاق نار في تكساس

غنتس الى نصر الله: شفقة على لبنان ولا تجعل الجيش الإسرائيلي يعيده إلى العصر الحجري

ليبرمان هاجم ساموريتش وقال يريد ان يعيدنا الى فترة التوراة التجريبية

استطلاع في معاريف: 40% من الإسرائيليين يعتقدون أن ضرورة اشراك الأزرق والأبيض في "الكابينت" أي الحكومة المصغرة

"إسرائيل اليوم":

بدء العام الدراسي اليوم في اسرائيل

عودة 2 مليون ونصف طالب اليوم إلى المدارس ورياض الأطفال في إسرائيل

نتنياهو يهاجم بشدة القناة الإخبارية "12" لأنها تعمل ضده

إصابة عشرين شخصا في تكساس جراء اطلاق النار عليهم

رئيس هندوراس يفتتح ممثلية في القدس وتكون خامس دولة تفتتح ممثلية لها في القدس

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أبرزت الصحف الفلسطينية الثلاث (القدس، والأيام، والحياة الجديدة)، في عناوينها خبر استشهاد شاب من خان يونس متأثرا بجروحه، واقتحام الاحتلال جمعية برج اللقلق ومنعه إقامة دوري العائلات المقدسية.

وفيما يلي أبرز عناوين الصحف الثلاث:

* "القدس":

- شهيد متأثرا بجراحه وتشييع جثمانه في خان يونس والمستوطنون يعتدون على مواطن جنوب بيت لحم

- الجيش الاسرائيلي يغلق المجال الجوي في الشمال ويعزز تواجده البري والبحري ويؤجل تدريبا عسكريا

- اقتحام جمعية برج اللقلق ومنع دوري العائلات المقدسية

- نتنياهو يبني حكومته المقبلة على تهويد الأقصى

- سرحان سرحان يتعرض لمحاولة قتل في السجون

* "الحياة الجديدة":

- استشهاد شاب من غزة متأثرا بجروحه والاحتلال يقتحم جمعية برج اللقلق ويمنع إقامة دوري العائلات المقدسية

- الرئيس يعزي رئيس الوزراء الأردني الأسبق بوفاة شقيقه وشقيقته وواصل ابو يوسف بوفاة والدته

- اشتية: اسراء غريب أصبحت قضية مجتمعية ونستشعر نبض الشارع تجاهها

- نيابة عن الرئيس عباس: السفير الفلسطيني في لبنان يقلد العريضي والمناضل اللبناني الراحل هاني الفاخوري وسام الرئيس ياسر عرفات

- حمد: ارتفاع في وتيرة العنف والقتل ضد النساء

- نصر الله: رد حزب الله على الاعتداء الاسرائيلي محسوم

- إحياء رأس السنة الهجرية في رحاب المسجد الأقصى والحرم الابراهيمي

* "الأيام":

- استشهاد شاب من خان يونس متأثرا بجراحه وقوات الاحتلال تتوغل شرق مخيم البريج

- نصر الله: رد حزب الله على الاعتداء الاسرائيلي "محسوم" ولدينا ما يكفي من الصواريخ الدقيقة

- القدس: قوات الاحتلال تغلق "برج اللقلق" وتمنع دوري عائلات القدس للمرة الثانية

- اصابة مواطن باعتداء استيطاني في أرطاس واعتقال مواطنين في كوبر

- تسعة أسرى اداريين يواصلون اضرابهم

- طعن الفلسطيني سرحان بشارة سرحان في سجنه بكاليفورينا