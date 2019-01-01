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رئيس هندوراس يفتتح اليوم مكتبًا تجاريًا في القدس المحتلة

الأحد 01 سبتمبر 2019 08:55 ص / بتوقيت القدس +2GMT
رئيس هندوراس يفتتح اليوم مكتبًا تجاريًا في القدس المحتلة


وكالات

ذكرت صحيفة "يسرائيل هيوم" العبرية، اليوم الأحد، أن رئيس هندوراس خوان أورلاندو هيرنانديز الذي وصل "إسرائيل" السبت، سيفتتح اليوم مكتبًا للتجارة والتكنولوجيا بصفة دبلوماسية في القدس المحتلة.

وبحسب الصحيفة، فإن المكتب سيفتتح بحضور رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وعدد من الشخصيات.

ونقلت الصحيفة عن هيرنانديز قوله "إن هذه الخطوة تعني اعترافًا واضحًا بأن القدس عاصمةً لإسرائيل."

وبذلك يصل عدد البعثات الدبلوماسية التي فتحت لها مكاتب في القدس بصفة دبلوماسية إلى 5.

وسيتجول هيرنانديز في أحواض بناء السفن في "إسرائيل"، كما سيلتقي عددًا من المسؤولين، ويعقد اجتماعًا مع رجال الأعمال.

وقال ماتي كوهين السفير "الإسرائيلي" في غواتيمالا وهندوراس، إن "إسرائيل" فخورة بحقيقة اعتراف البلدين بالقدس عاصمةً لها، واصفًا رئيس هندوراس بالصديق الحقيقي "لإسرائيل".

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