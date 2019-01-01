  1. الرئيسية
  2. إقتصاد

اسعار المحروقات لشهر ايلول

الأحد 01 سبتمبر 2019 08:51 ص / بتوقيت القدس +2GMT
اسعار المحروقات لشهر ايلول


رام الله / سما /

 اعلنت وزارة المالية والتخطيط – الادارة العامة للبترول -اسعار المحروقات والغاز للمستهلك لشهر ايلول 2019 في كافة أنحاء الوطن اعتبارا من اليوم الأحد ، داعية اصحاب المحطات وموزعي الغاز الالتزام بالاسعار ادناه تحت طائلة المسؤولية القانونية، وذلك على النحو التالي:

بنزين 95 :  5.99 شيكلا
بنزين 98 :  6.70 شيكلا
سولار :  4.89. شيكلا
كاز :  4.89 شيكلا


الغاز
- سعر اسطوانة الغاز 5 كلغم، للمستهلك 25 شيكلا في محل الموزع.
- سعر اسطوانة الغاز12 كلغم، للمستهلك 59 شيكلا في محل الموزع.
- سعر اسطوانة الغاز 48 كغم ، للمستهلك 236 شيكلا في محل الموزع.
- سعر لتر الغاز واصل إلى العمارات والمؤسسات 2.54 شيكلا.
- خدمة التوصيل لمنزل المستهلك 2 شيكل فقط.

الأكثر قراءة اليوم

مقربون من حزب الله : الرد على الغارات الإسرائيلية بعد 11 أيلول

نصر الله: سنرد من لبنان وليس شرطا في مزارع شبعا ويجب أن نعمل على اسقاط المسيرات

غزة :استشهاد شاب متأثرا بجراحه التي اصيب بها امس الجمعة

ماذا دار في عقل انتحاريي غزة قُبيل التفجير؟! بقلم د. وليد القططي

حزب الله يرفض عرضاً أميركياً لمقايضة عدم الرد

طعن الفلسطيني سرحان قاتل السيناتور روبرت كنيدي

صحيفة تكشف العلاقات السرية بين روسيا و"إسرائيل"

الأخبار الرئيسية

غزة

خبراء إسرائيليون : لهذه الاسباب .. فكرة تهجير الفلسطينيين من غزة فاشلة

الاحتلال يستأنف ضخ الوقود إلى قطاع غزة

نصر الله: سنرد من لبنان وليس شرطا في مزارع شبعا ويجب أن نعمل على اسقاط المسيرات

اضراب شامل الاحد.. مجلس نقابة العاملين بجامعة الأزهر يصدر بيانا هاما حول الازمة الراهنة!

في انتظار رد حزب الله..اسرائيل تحظر الطيران في الشمال وتغلق موانئ