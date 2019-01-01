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اعتقال 6 مواطنين بالضفة بينهم محاضرة في جامعة بيرزيت

الأحد 01 سبتمبر 2019 08:29 ص / بتوقيت القدس +2GMT
اعتقال 6 مواطنين بالضفة بينهم محاضرة في جامعة بيرزيت


رام الله / سما /

 اعتقلت قوات الاحتلال، فجر اليوم الأحد، المحاضرة في كلية الإعلام بجامعة بيرزيت وداد البرغوثي من بلدة كوبر شمال غرب رام الله، وجاء اعتقالها بعد ساعات من اعتقال نجلها كرمل، علمًا أن الاحتلال كان قد اعتقل أخيه قسام قبل أيام.

كما اعتقل الاحتلال الأسير السابق عزيز حبيب عزيز رشدي من منزله في مخيم العروب شمال الخليل.

وفي بيت لحم، اعتقلت قوات الاحتلال شابين على مدخل قرية جورة الشمعة، إلى جانب شاب وزوجته على حاجز النشاش جنوبًا، كما استولت القوات على سيارة عقب اقتحامها قرية حوسان غربًا.

وأطلق جنود الاحتلال قنابل الصوت بكثافة عقب اقتحامهم مخيم شعفاط شمال شرق القدس المحتلة.

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