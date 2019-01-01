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26 قتيلا وجريحا في إطلاق نار عشوائي بتكساس الأميركية

الأحد 01 سبتمبر 2019 08:17 ص / بتوقيت القدس +2GMT
26 قتيلا وجريحا في إطلاق نار عشوائي بتكساس الأميركية


واشنطن/وكالات/

ارتفع عدد قتلى إطلاق النار في ولاية تكساس الأميركية إلى 5 أشخاص على الأقل وأصيب 21 بحسب متحدث أمني في شرطة ميدلاند.

وقال متحدّث باسم الشرطة في مدينة أوديسا للصحافيين "لدينا ما لا يقلّ عن 21 ضحية (...) وخمسة قتلى على الأقل في هذه المرحلة"، من دون أن يتّضح ما إذا كان القتلى الخمسة من ضمن الضحايا الـ21.

من جهته، قال عمدة مدينة ميدلاند القريبة لقناة فوكس نيوز إنّ هناك ثلاثة عناصر من الشرطة بين الجرحى.

وأشارت الشرطة الأميركيّة في وقت سابق إلى أنّ مسلّحًا أطلق النار على أشخاص عدّة في ولاية تكساس، قبل أن يسرق شاحنة وينطلق بها.

وأوضحت شرطة تكساس على فيسبوك أنّ "شخصًا (وربّما اثنين) يطوف منطقة أوديسا بمركبة ويُطلق النّار عشوائيًا على الناس". 

ودعت الشرطة السكّان الى الابتعاد عن الطرق السريعة وممارسة أقصى درجات الحذر.

ونقلت صحيفة نيويورك تايمز عن جيريمي موراليس، عمدة مدينة ميدلاند القريبة، انه تم القبض على مشتبه به. وقال "لستُ واثقا ممّا إذا كان على قيد الحياة". 

وقال البيت الأبيض إنه تم إطلاع الرئيس الأميركي دونالد ترامب على تفاصيل الحادثة.

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