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الجهاد: التطرف لا أساس له في الدين و نتائجه كارثية وخطيرة

السبت 31 أغسطس 2019 09:21 م / بتوقيت القدس +2GMT
الجهاد: التطرف لا أساس له في الدين و نتائجه كارثية وخطيرة


غزة / سما/

اوضح عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد الاسلامي نافذ عزام، مساء اليوم السبت، أن "التطرف لا أساس له في الدين، والتشدد هو ابتعاد عن الدين، وهجر لهدي النبي محمد صلى الله عليه وسلم".

وبين عزام في حديث اذاعي أن "نتائج التطرف كارثية وخطيرة على المجتمعات، ونحن مجتمع وسطي، وحالات التشدد في مجمتعنا منبوذة وعابرة".

وقال القيادي في الجهاد، إنه :"كفلسطينيين أحوج ما نكون إلى التسامح وتعزيز القيم الاسلامية السمحة ولا سيما بعدما شهدته غزة أخيراً".

ودعا عزام أبناء شعبنا مع بداية العام الهجري الجديد إلى "التكاتف والتلاحم وسعة الصدر، وعدم الاكتراث للمظاهر الخادعة".

وتابع أن "الهجرة النبوية توضح لنا ملامح الدولة التي تحمل القيم والعدل ولذلك اتخذت بداية للتاريخ الإسلامي"، مشيرا الى أن "التسامح والمآخاة في الإسلام أساس قيام مجتمع مسلم معافى مترابط".

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