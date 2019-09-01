اضراب شامل الاحد.. مجلس نقابة العاملين بجامعة الأزهر يصدر بيان هام حول الازمة الراهنة!

غزة / سما/

أعلن مجلس نقابة العامليين بجامعة الأزهر، يوم السبت بتصاعد الاحتجاجات في حال عدم الاستجابة لمطالب النقابة، والإضراب الشامل الأحد والاعتصام امام بوابة الجامعة.

وأضاف مجلس النقابة عليه فان مجلس النقابة يعلن عن استمرار فعالياته النقابية والتي ستتصاعد في حال عدم الاستجابة لمطالب النقابة العادلة والمشروعة وذلك بالإضراب الشامل غدا الاحد 1/9/2019 والاعتصام امام بوابة الجامعة الرئيسية.

وأكد البيان، "لقد كان ومازال مجلس نقابة العاملين منفتحا على كل المبادرات والوساطات التي تدخلت لحلحلة الازمة القائمة خلال فترة الازمة حيث رحب مجلس النقابة بكل المبادرات وتعاطى معها إيجابيا ولكننا فوجئنا بتعنت الأطراف الاخرى وتصلبهم عند مواقفهم رافضين التعاطي مع مطالب العاملين العادلة بالجامعة والمتمثلة بتثبيت النظام والقانون واحترام العقول بالجامعة وترسيخ مبادئ العدالة والكرامة".

ونص البيان كالتالي:

الاخوة والأخوات العاملون الكرام

ايمانا منا بعدالة مطالبنا ومشروعية خطواتنا النقابية واتكالاً منا على الله ومن ثم على إرادة العاملين وثقتهم وثبات موقفهم وتفهم الراي العام ومساندته لنا

الاخوة والأخوات الأفاضل،،،،،

لقد كان ومازال مجلس نقابة العاملين منفتحا على كل المبادرات والوساطات التي تدخلت لحلحلة الازمة القائمة خلال فترة الازمة حيث رحب مجلس النقابة بكل المبادرات وتعاطى معها إيجابيا ولكننا فوجئنا بتعنت الأطراف الاخرى وتصلبهم عند مواقفهم رافضين التعاطي مع مطالب العاملين العادلة بالجامعة والمتمثلة بتثبيت النظام والقانون واحترام العقول بالجامعة وترسيخ مبادئ العدالة والكرامة

وعليه فان مجلس النقابة يعلن عن استمرار فعالياته النقابية والتي ستتصاعد في حال عدم الاستجابة لمطالب النقابة العادلة والمشروعة وذلك بالإضراب الشامل غدا الاحد ١/ ٩ / ٢٠١٩ والاعتصام امام بوابة الجامعة الرئيسة

ونؤكد على التالي:

الترحيب بالمبادرة التي طرحت من عدد من الاخوة الزملاء الأكاديميين قبل عدة ايّام واعلنت في وسائل الاعلام المحلية.

انطلاقا من حرصنا ومسؤوليتنا الأخلاقية والوطنية تجاه مجتمعنا وابنائنا الطلبة نعلن عن استئناف استقبال الطلبة الجدد في حرم الجامعة الغربي (الكتيبة) ونطمئن جميع الطلبة واولياء امورهم ومجتمعنا بان مستقبل افضل قادم بإذن الله.

نؤكد بان فترة الاستثناء والتي تنتهي في ٣١ / ٨ / ٢.١٩ لرئيس الجامعة قد انتهت وبالتالي لا مشروعية قانونية له كرئيس للجامعة بعد هذا التاريخ وذلك وفقاً لقرار الاستثناء الصادر عن مجلس الامناء ورئيسه في نوفمبر ٢٠١٨، وكذلك قرار مجلس الامناء بعدم التمديد له لولاية رابعة بتاريخ ٨ / ٧ / ٢٠١٩.

نهيب بجميع الاخوة والأخوات العاملين الاعتصام امام بوابة الجامعة الرئيسة ونؤكد بان مجلس النقابة ماض في خطواته ولن يتخلى عن مسؤولياته.

اخوانكم

مجلس نقابة العاملين بجامعة الازهر.

٣١ اب اغسطس ٢٠١٩م.