واشنطن: قاتل كينيدي الاسير الفلسطيني سرحان سرحان يتعرض للطعن في سجنه

واشنطن /سما/

تعرض الاسير الفلسطيني سرحان سرحان لدى الولايات المتحدة الامريكية والمدان بقتل السناتور والمرشح الرئاسي الأميركي روبرت كندي للطعن بالسكين في أحد سجون كاليفورنيا، وتم نقله إلى المستشفى مصابا بجروح من عدة طعنات في الرقبة.

وذكرت شبكة (أي. بي. سي) الإخبارية أن سرحان أصيب ظهر يوم الجمعة 30 آب في ساحة "سجن دونافان" في سان دياغو ونقل فورا إلى المستشفى ، بعد أن تعرض للطعن من قبل شريكه في الزنزانة في كالفورنيا.

ونقلت شبكة (إي.بي.سي) في مدينة سان دياغو عن دائرة السجون في ولاية كالفورنيا، أن "أفراد الشرطة تصرفوا بسرعة ووجدوا آثار طعن على جسد سرحان الذي نقل إلى مستشفى خارج السجن للعلاج" وأضافت دائرة السجون أن حالة سرحان "مستقرة الآن".

ويقبع سرحان البالغ (75 عاما) في السجن منذ 51 عاما، بسبب إقدامه في لوس أنجلوس يوم 5 حزيران 1968 على اغتيال السيناتور كندي شقيق الرئيس جون كندي .

وعلل سرحان إقدامه على اغتيال هذا المرشح الرئاسي الأميركي آنذاك بسبب دعم الأخير لإسرائيل.

ووجهت التهمة رسميا إلى سرحان في 17 نيسان 1969، وحكم عليه بعد ستة أيام بالإعدام داخل غرفة الغاز، وخفف الحكم إلى السجن مدى الحياة بعد ثلاث سنوات بعد أن ألغيت عقوبة الإعدام .

وفي مقابلة أجراها معه الصحفي البريطاني ديفيد فروست عام 1989، قال سرحان إنه أقدم على قتل كندي بسبب "دعمه اللامحدود لإسرائيل، وسعيه الدائم لإرسال 50 طائرة مقاتلة إلى إسرائيل لأذية الفلسطينيين".

وسرحان فلسطيني يحمل الجنسية الأردنية، وولد في القدس 19 آذار 1944 لعائلة فلسطينية مسيحية هاجرت من الأراضي الفلسطينية إلى الولايات المتحدة حين كان في الثانية عشرة من عمره .

وبعد انتقال العائلة من نيويورك إلى لوس أنجلوس، عاد سرحان وحده إلى الشرق الأوسط، ولم يحصل أبدا على الجنسية الأمريكية.

ويمثل سرحان أمام مجلس إدارة السجون كل عامين لتقييم إذا ما كان يستحق الإفراج عنه لكن إدارة السجون رفضت ذلك في كل مرة .