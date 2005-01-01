غرفة تجارة نابلس تستقبل وفد جمعية (سوا ربينا) من الداخل الفلسطيني

نابلس / سما /

استقبل رئيس واعضاء مجلس ادارة غرفة تجارة وصناعة نابلس اليوم وفد جمعية (سوا ربينا) من الداخل الفلسطيني، برئاسة هيفاء اسدي.

وحضر اللقاء عضو مجلس ادارة اتحاد الصناعات الفلسطينية علي برهم، وعضوات من الهيئة العامة في الغرفة.

وقال رئيس مجلس ادارة الغرفة عمر هاشم في كلمته ان نابلس ترحب بجمعية (سوا ربينا) بهدف اقامة علاقات اقتصادية مشتركة وبهدف ترويج المنتجات والخدمات بين الطرفين.

وقدم هاشم نبذه سريعة عن نابلس بما فيها من مؤسسات فاعلة عريقة تخدم المجتمع النابلسي والوطن عموما، واشار الى ان اقامة المؤسسات النسوية في نابلس بدأ قبل حوالي 100 عام من خلال انشاء جمعية الاتحاد النسائي، وعبر عن اعتزاز الغرفة بدور المرأة الاقتصادي والاجتماعي.

وشدد على اهمية اللقاء من خلال المداخلات واقامة التشبيك والتواصل عبر اللقاءات الثنائية بين سيدات الاعمال في محافظة نابلس وسيدات الاعمال من جمعية "سوا ربينا" اللواتي يزرن نابلس من اجل التعارف وزيارة الاسواق والمصانع والمؤسسات، وعبر عن امله بالخروج بآفاق عمل من هذا اللقاء الهام.

وفي كلمته، اشار علي برهم الى اهمية عقد هذا اللقاء، وعقد لقاءت مشتركة دائمة بين نابلس والداخل الفلسطيني، معتبرا اللقاء رسالة الى الاهل في الداخل من اجل ترويج نابلس ومنتجاتها وخدماتها، وتحقيق الاستفادة بين الطرفين، مشيرا الى ترتيبات تجري بخصوص عقد معرض مطلع العام القادم في اراضي 48.

وفي كلمتها، اشارت هيفاء اسدي الى تشكيل منتدى سيدات رياديات مكونا من طاقات وقدرات متنوعة اقتصاديا، وعبرت عن شكرها للغرفة ولعضو الغرفة برهم على تنظيم اللقاء، ونوهت الى ان هدف اللقاء هو تعارف بين الاهل، وعمل تشبيك وعلاقات اقتصادية ومشاريع بينية، مبينة ان هذا اللقاء هو محطة اولى، وان هناك نية للقيام بزيارات اخرى من اجل مزيد من التشبيك.

وجرى في اللقاء عرض فيلم قصير عن صناعات وخدمات واسواق نابلس، كما قدم مدير عام الغرفة عصام ابو زيد عرضا تقديميا مفصلا عن الغرفة وتاريخها واعمالها ونشاطاتها وخدماتها واهدافها.

وتخلل اللقاء عدة مداخلات من السيدات وصاحبات الاعمال، حيث قدمن نبذة سريعة عن اعمالهن ونشاطهن الاقتصادي من الطرفين، واكدن على النية بالعمل في مجال الدورات والعمل المشترك واقامة معارض.

واختتم رئيس الغرفة اللقاء بالتأكيد على ان اهم مخرجات اللقاء هو العمل على اقامة معرض في الداخل الفلسطيني، والتواصل قريبا من اجل مزيد من التشبيك.