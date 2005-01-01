تشييع جثمان الشهيد أبو موسى في غزة

غزة / سما/

شيعت جماهير غفيرة، اليوم السبت، جثمان الشهيد بدر الدين أبو موسى (25 عامًا) الذي استشهد متأثرًا بجروحه التي أصيب بها خلال مشاركته في مسيرات العودة وكسر الحصار يوم أمس الجمعة على حدود قطاع غزة.

وشارك المئات من المواطنين في موكب التشييع الذي انطلق من مستشفى غزة الأوروبي في خانيونس، باتجاه منزل عائلة الشاب في الحي الياباني غرب المدينة لإلقاء نظرة الوداع عليه، قبل أن يؤدي المشيعون صلاة الجنازة عليه ويدفن في مقبرة المنطقة.

ورفع المشاركون العلم الفلسطيني ورايات الفصائل، وسط ترديد شعارات غاضبة تدعو المقاومة لحماية المتظاهرين السلميين.